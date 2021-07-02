Сертификат или тест: как граждане Молдовы смогут ездить в Грецию

В молдавском посольстве в Афинах рассказали, как граждане Молдовы смогут путешествовать в Грецию.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Граждане Молдовы могут выезжать в Грецию, в том числе в туристических целях, на основании сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, полученного не более чем за 72 часа до поездки. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Греции.

По данным посольства, Официальный вестник Греции опубликовал соответствующее положение.

"Отмена ограничений действует до следующей публикации в Официальном вестнике Греции 8 июля 2021 года", - уточнили в посольстве.

Как напомнили в диппредставительстве, Европейский союз обновил список третьих стран, на жителей которых не должны распространяться временные ограничения, введенные в контексте пандемии коронавируса на внешних границах ЕС. В этот список включена Республика Молдова.

Ранее делегация Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во главе с госсекретарем Дмитрием Соколаном находилась с рабочим визитом в Афинах, во время которого молдавская делегация провела переговоры с министром туризма Греции Хари Теохарисом по вопросу разрешения поездок граждан Молдовы в эту страну.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7