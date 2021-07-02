Сертификат или тест: как граждане Молдовы смогут ездить в Грецию

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Граждане Молдовы могут выезжать в Грецию, в том числе в туристических целях, на основании сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, полученного не более чем за 72 часа до поездки. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Греции.
По данным посольства, Официальный вестник Греции опубликовал соответствующее положение.
"Отмена ограничений действует до следующей публикации в Официальном вестнике Греции 8 июля 2021 года", - уточнили в посольстве.
Ранее делегация Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во главе с госсекретарем Дмитрием Соколаном находилась с рабочим визитом в Афинах, во время которого молдавская делегация провела переговоры с министром туризма Греции Хари Теохарисом по вопросу разрешения поездок граждан Молдовы в эту страну.
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