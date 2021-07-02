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ЦИК

Выборы в Молдове - 2021: Центризбирком аккредитовал еще более 300 наблюдателей

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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На данный момент для мониторинга досрочных парламентских выборов в Молдове аккредитовано свыше двух тысяч наблюдателей, из которых большая часть - национальные.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы аккредитовали в пятницу еще 361 наблюдателя на досрочные парламентские выборы, которые состоятся в республике 11 июля.

Выборы
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Речь идет о наблюдателях от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ, посольства Италии, Центра гражданского консультирования и образования, Ассоциации городской безопасности и посредничества, электорального блока "Ренато Усатый", ассоциации Promo-LEX, посольства Турции, ЦИК Грузии, Межпарламентского совета стран - участников СНГ, Миссии наблюдателей СНГ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Международной организации франкофонии и посольства Литвы.

К настоящему моменту Центризбирком аккредитовал 2221 наблюдателя, из которых 1648 - национальные, а 573 - международные.

"В соответствии с положениями нормативно-правовой базы ЦИК аккредитует в качестве национальных наблюдателей представителей квалифицированных общественных объединений из Республики Молдова или представителей конкурентов на выборах и международных наблюдателей – представителей интернациональных организаций, иностранных правительств и неправительственных организаций за рубежом, а также представителей электоральной сферы", – говорится в заявлении ЦИК. 

Крайний срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя на досрочных парламентских выборах – 3 июля 2021 года.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Для участия в гонке зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

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Теги:
наблюдатели, досрочные парламентские выборы, выборы

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