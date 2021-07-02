Нашли по деталям фото: дети из Молдовы стали жертвами сексуального насилия

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Шестеро детей из Молдовы стали жертвами сексуального насилия, такие данные получила специальная рабочая группа Европейского центра киберпреступности Европола, в которой были представители правоохранительных органов нескольких стран, включая Молдову. Об этом рассказали в Генинспекторате полиции (ГИП).
"В период с 14 по 25 июля специалисты старались идентифицировать как можно больше детей, ставших жертвами сексуального насилия и попавших на фото и видео", - говорится в сообщении ГИП.
"Теперь могут быть начаты расследования на национальном уровне. На данный момент Европол оказывает помощь всем задействованным странам, чтобы защитить детей и найти виновных", - уточнили в полиции.
Как можно остановить насилие над ребенком
В июне 2017 года Европол запустил программу Stop Child Abuse - Trace An Object ("Остановить жестокое обращение с детьми - отследить объект"). Рабочая группа собирает снимки с детьми, подвергшимися сексуальному насилию. Детали этих мультимедиафайлов регулярно публикуют в надежде, что кто-то узнает какую-нибудь деталь, которая поможет сузить круг поиска жертвы.
К настоящему времени программа дала следующие результаты: полиция сумела определить страну в 105 случаях. Кроме того, 12 детей нашли и спасли. Уголовное преследование запущено в отношении четырех подозреваемых.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>