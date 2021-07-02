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Нашли по деталям фото: дети из Молдовы стали жертвами сексуального насилия

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210702/35346032/nashli-po-detalyam-foto-shestero-detey-v-moldove-stali-zhertvami-seksualnogo-nasiliya.html

Благодаря программе Европола удалось идентифицировать шестерых несовершеннолетних, ставших жертвами сексуального насилия. Страну и детей определили по деталям фото и видео, которые изучили и опубликовали специалисты.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Шестеро детей из Молдовы стали жертвами сексуального насилия, такие данные получила специальная рабочая группа Европейского центра киберпреступности Европола, в которой были представители правоохранительных органов нескольких стран, включая Молдову. Об этом рассказали в Генинспекторате полиции (ГИП).

"В период с 14 по 25 июля специалисты старались идентифицировать как можно больше детей, ставших жертвами сексуального насилия и попавших на фото и видео", - говорится в сообщении ГИП.

Андрей Петрик,Сергей Цуркану и Наталья Иовва
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему в Молдове участились случаи сексуального насилия над детьми
Как рассказали в полиции, Европол располагает 59 миллионами уникальных фотографий и видео, а чтобы подготовиться к операции опознания, специалисты выбрали изображения детей, чья личность и местоположение не были определены. Так, по данным ГИП, участники исследовали 300 каталогов файлов: в 47 из них получилось установить страну, где они были сделаны.

"Теперь могут быть начаты расследования на национальном уровне. На данный момент Европол оказывает помощь всем задействованным странам, чтобы защитить детей и найти виновных", - уточнили в полиции.

Как можно остановить насилие над ребенком

В июне 2017 года Европол запустил программу Stop Child Abuse - Trace An Object ("Остановить жестокое обращение с детьми - отследить объект"). Рабочая группа собирает снимки с детьми, подвергшимися сексуальному насилию. Детали этих мультимедиафайлов регулярно публикуют в надежде, что кто-то узнает какую-нибудь деталь, которая поможет сузить круг поиска жертвы.

К настоящему времени программа дала следующие результаты: полиция сумела определить страну в 105 случаях. Кроме того, 12 детей нашли и спасли. Уголовное преследование запущено в отношении четырех подозреваемых.

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Теги:
Дети, Европол, Молдова, сексуальное насилие

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