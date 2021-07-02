Вакцинация от COVID в Старом Орхее: каким препаратом можно привиться

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Вакцинация на выезде: 4 июля Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы совместно с Национальной ассоциацией принимающего туризма организуют мероприятие "Вакцинируйся, чтобы путешествовать безопасно" на въезде на территорию культурно-природного заповедника "Старый Орхей". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"У туристов будет возможность привиться от COVID-19 в обустроенном пункте вакцинации на въезде в заповедник. Доступные вакцины – AstraZeneca, Sinovac", – уточнили в Минздраве.
Акция будет проходить с 12.00 до 17.00.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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