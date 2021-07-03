Детская преступность в 2021 году выросла на 60 процентов

Несовершеннолетние в нашей стране совершают все больше и больше преступлений. Только за первые пять месяцев 2021 года дети 310 раз нарушили закон , что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено всего 125 преступлений.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Растет количество детей, совершающих преступления. Если за первые пять месяцев 2020 года правоохранительными органами задокументировано 265 несовершеннолетних, то в этом году ровно 412. Об этом Sputnik Молдова рассказал начальник Управления общественного порядка Национального инспектората общественной безопасности Игорь Посту.

"Из общего числа детей только трое совершили повторные преступления, а остальные были задокументированы впервые. При этом 94 ребенка совершили групповые преступления. Большинство из них: 3 убийства, 4 сексуальных домогательства, 2 тяжких телесных повреждения, 170 преступлений против собственности: грабежи, кражи, разбой, 18 дел о хулиганстве, 8 дел о наркотиках", - уточнил для Sputnik Молдова Игорь Посту.

По словам собеседника, причины, послужившие основанием для роста количества преступлений в этом году среди несовершеннолетних, - это пандемия, невнимание со стороны семьи, влияние окружающей среды и т. д.

Большинство преступлений совершено подростками в возрасте 15-17 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova