Детская преступность в 2021 году выросла на 60 процентов

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Растет количество детей, совершающих преступления. Если за первые пять месяцев 2020 года правоохранительными органами задокументировано 265 несовершеннолетних, то в этом году ровно 412. Об этом Sputnik Молдова рассказал начальник Управления общественного порядка Национального инспектората общественной безопасности Игорь Посту.
"Из общего числа детей только трое совершили повторные преступления, а остальные были задокументированы впервые. При этом 94 ребенка совершили групповые преступления. Большинство из них: 3 убийства, 4 сексуальных домогательства, 2 тяжких телесных повреждения, 170 преступлений против собственности: грабежи, кражи, разбой, 18 дел о хулиганстве, 8 дел о наркотиках", - уточнил для Sputnik Молдова Игорь Посту.
По словам собеседника, причины, послужившие основанием для роста количества преступлений в этом году среди несовершеннолетних, - это пандемия, невнимание со стороны семьи, влияние окружающей среды и т. д.
Большинство преступлений совершено подростками в возрасте 15-17 лет.
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