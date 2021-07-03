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Молния

Последствия непогоды в Молдове: пострадали сотни гектаров сельхозкультур

© CC0 / Pixabay / BrinWeins
Общество
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Дожди лили несколько дней: спасатели подвели промежуточные итоги последствий обильных осадков, которые обрушились на Молдову за последнее время.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Дожди, которые прошли с 30 июня по 2 июля, принесли много убытков сельхозпроизводителям страны, сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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Ущерб на сотни миллионов леев: с какой проблемой столкнулась Молдова

"Согласно полученной от территориальных подразделений информации, из-за обильных осадков пострадали 23 гектара садов в населенном пункте Албинецул Векь Фалештского района. Ущерб зарегистрирован и в населенном пункте Бравичены Оргеевского района, где сильный ветер и дождь уничтожили 63 гектара сельхозкультур, из которых 15 гектаров подсолнечника, 13 гектаров кукурузы и 35 гектаров овса", - отметили в инспекторате.

В Хынчештах из-за неблагоприятных погодных условий пострадали 108 гектаров пшеницы. В населенном пункте Филипены Леовского района размыто 680 метров местной дороги и уничтожены четыре гектара подсолнечника и шесть гектаров пшеницы.

В Генинсректорате отметили, что комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах, чтобы оценить зарегистрированный материальный ущерб.

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Теги:
Молдова, сельское хозяйство, ущерб, убытки, дожди, ливни

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