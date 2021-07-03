Фото: знаменитые гости Кишинева. Часть вторая

Если в первой части этого материала в него попали партийные функционеры и даже знаменитые диктаторы, то сейчас речь пойдет исключительно о людях творческих.

Андрей Миронов и Александр Ширвиндт побывали в Кишиневе в 1983 году.

© Photo : Мой город Кишинев Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, Кишинев, Ботаника, 1983

Место узнаваемо – Ботаника. И говорят, фото не постановочное. Кстати, существует байка, что в Кишиневе Миронов интенсивно дегустировал молдавское вино и, как многие россияне, не сразу осознал его "отложенный эффект". Якобы он заснул на скамейке в парке и утром был отправлен в вытрезвитель, где его и узнали. Правда ли это – у Андрея Миронова уже, увы, не узнать. Быть может, кто-то из читателей помнит этот случай?

"Можно восхищаться поэтом. А политиком, по-моему, всерьез восхищаться нельзя". Белла Ахмадулина.

Знаменитая советская поэтесса была в Кишиневе в том же 1983 году. Поэты-шестидесятники тогда были настоящими звездами и кумирами всех мыслящих людей. Лидерами общественного мнения, как сказали бы в наше время. А Ахмадулина была еще и очень яркой личностью с легким скандальным привкусом. Кто не знает - на стихотворение 23-летней поэтессы под названием "Прощание" композитор Андрей Петров написал популярнейший романс, известный по первой строке — "А напоследок я скажу". Впервые он прозвучал в мелодраме Рязанова "Жестокий романс".

© Photo : Мой город Кишинев Белла Ахмадулина в Кишиневе в 1983

Андрей Тарковкий не просто звезда или известная личность. Это один из величайших режиссеров в истории человечества. Вспоминает режиссер Николай Гибу.

В 1967 году после фильма "Андрей Рублев" Тарковский уже знаменитость. О нем спорят, говорят, пишут. Критическая братия, в большинстве случаев отмеченная интеллектуальным убожеством, изощренно создает протарковскую и антитарковскую терминологию, зарабатывает на нем. А он нищ. Просто нищ… Он приезжает в этот период в Кишинев к Александру Гордону, который снимал на нашей студии фильм "Сергей Лазо" по сценарию Георге Маларчука, приезжает, чтобы хоть немного подработать в группе Гордона. Он был отчаянно замкнут после тяжбы с Госкино СССР из-за "Андрея Рублева", и малейшее внимание вызывало в нем чувство благодарности. У нас, к сожалению, им не интересовались, мало кто его знал… Во время одной из встреч, это было в августе, мы договорились, что я возьму интервью у него. Он спросил:

— Кто-то заказал?

— Нет, — ответил я. — Пообщаемся для будущего…

Интервью состоялось 15 августа 1967 года. Он хотел этой беседы. Хотел поговорить о своей позиции, о своем искусстве, и я, тогда еще не зная его будущих фильмов, осознал широту его художественного мира, в котором и философия, и мифология, и история, и, конечно, — поэзия, литература, живопись, музыка. У него, довольно замкнутого человека, появилось желание исповедаться, высказать какие-то мысли вслух, что он и сделал. Ряд вопросов из интервью принадлежит ему; вероятно, была необходимость именно в них, и он боялся, что этих вопросов я ему не задам. Долго искали название этой исповеди. Когда предложил ему "Расколотый мир Тарковского", где-то мною услышанную или вычитанную фразу, он согласился, заметив с болью, что мир его разрушен. Теперь мы знаем, что образный мир Тарковского не был еще разрушен в те годы, но к нему уже прикоснулись и безжалостно стали его раскалывать. И добили, отправив в зарубежье.

Мы сидели около пяти часов в небольшой комнатке киностудии "Молдова-филм". Стенографистка устала, а размышлениям Тарковского не было конца. В интервью многое не вошло. Он сам говорил стенографистке, что оставлять, что вычеркнуть, изъять… Через день или два, точно не помню, он вычитал текст и одобрил его. К сожалению, при жизни Андрея Арсеньевича полный текст не был опубликован. Наши газеты и журналы отказались его обнародовать. Согласился Виктор Телеукэ, спасибо ему; в сокращенном варианте этот материал вышел в кишиневском еженедельнике "Култура".

© Photo : Мой город Кишинев Андрей Тарковский в фильме "Сергей Лазо"

Быть может, Андрея Тарковского неслучайно тянуло в Кишинев. Его бабушка по отцовской линии Мария Даниловна Рачковская была родом из Бельц. Отец ее служил директором почтамта в Дубоссарах и даже имел чин надворного советника. Рачковская знала молдавский, французский, польский и немецкий языки.

В 1984 году в Кишиневе побывал "главный Атос Советского Союза" Вениамин Смехов. Человек, по мнению СМИ, закрытый и даже застенчивый. И невероятно порядочный. Знающий, что искусство и угодничество перед властью несовместимы.

Василий Лановой – звезда советского кино, киновоплощение благородного офицера и при этом секс-символ кинематографа. Родители актера - из молдавского села Стримба Одесской области Украины. Кстати, всю войну ребенком Лановой провел в этом селе, когда оно было "под румынами". В советской Молдавии он бывал неоднократно – наверняка его тянуло сюда. В 2021 году актер проиграл последнюю не киношную битву – коронавирусу. Тут он в Кишиневе в 1985 году.

© Photo : Мой город Кишинев Василий Лановой в Кишиневе в 1985

Татьяна и Сергей Никитины – еще один символ уже ушедшей эпохи, интеллигенты и музыканты, которые всегда стояли несколько в стороне от официоза, что также говорит о стиле и порядочности. И при этом они умудрялись создать себе потрясающую биографию. В 1978 году Татьяна и Сергей Никитины познакомились со знаменитым французским музыкантом и дирижером Полем Мориа. Два месяца спустя Поль Мориа записал на фирме Phillips инструментальную версию песни Виктора Берковского и Сергея Никитина "Под музыку Вивальди", которая была включена в диск Dans les Yeux d’Еmilie. А в 1980 году фильм Меньшова "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар" как "Лучший иностранный фильм года". Музыка в фильме – Сергея Никитина. Тут они в молдавской столице в 1984 году.

© Photo : Мой город Кишинев Татьяна и Сергей Никитины, Кишинев, 1984

Продолжение следует…

В статье частично использована информация с сайта oldchisinau.com.

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