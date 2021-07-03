Время унижений: пенсионеры продают свои вещи, чтобы не умереть с голоду

Пока политические лидеры в Молдове готовятся к выборам, бедные слои населения страны впадают в нищету и вынуждены продавать свои вещи на улице, чтобы на вырученные деньги можно было купить хоть какие-то продукты питания. Очевидно, что наиболее уязвимы пенсионеры.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik, Алина Мунтяну. Остались считаные дни до досрочных парламентских выборов, поэтому пламенные политические выступления в Кишиневе становятся все громче. Простые граждане, вынужденные ежедневно сталкиваться с чудовищной бедностью, кажутся разочарованными, уставшими от обещаний и политических лидеров, которые "продают" им иллюзии.

Пожилые люди, получающие мизерные пенсии, больше озабочены тем, как выжить. Это также относится к 85-летней Дине Степановне, которая продает выращенные в саду цветы на импровизированном рынке в Кишиневе.

"Букет за 10 леев", – робко пытается привлечь внимание прохожих женщина, всю жизнь проработавшая в поте лица, чтобы не иметь возможности насладиться покоем даже в преклонном возрасте.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионерка Дина Степановна продает цветы в Кишиневе

"Сегодня принесла полевые цветы, а завтра – георгины, выращенные у меня в саду. Летом немного проще, потому что могу что-то продать и заработать дополнительно к пенсии, а зимой у меня нет такой возможности, и очень тяжело", – заявила женщина в беседе с корреспондентом Sputnik.

В разговоре выяснилось, что Дина Степановна – обладатель самого высокого знака отличия в прошлом – ордена Ленина, который ей вручили в годы, когда республика входила в состав СССР. Кроме того, в ее послужном списке также есть Орден Трудовой Славы.

"Отработала 30 лет на зеркальной фабрике в Кишиневе. Она обанкротилась практически после того, как я вышла на пенсию. Это был 1991 год. Я всю жизнь работала в поте лица, работа меня никогда не пугала", – рассказала собеседница.

© Sputnik / Yuriy Anna Пенсионерка Дина Степановна продает цветы в Кишиневе

Вот такая суровая правда, которая говорит о том, что государство забыло даже тех, кто является гордостью страны.

Импровизированные рынки в Кишиневе

На импровизированных торговых пяточках можно встретить много пенсионеров, которые за бесценок продают все, что находят в доме, о чем свидетельствует разнообразие товаров, выставленных на реализацию, – от зелени до одежды second hand. Такие "рынки" можно встретить в разных районах молдавской столицы.

© Sputnik / Yuriy Anna Пенсионеры продают свои вещи из дома

Хотя все здесь продается за бесценок, уличные торговцы еще и уступают.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

"Пожалуйста, купите этот фартук. Продам его вам всего за пять леев", – пытается продать хоть что-то другая пенсионерка.

Большинство уличных торговцев находится недалеко от железнодорожного вокзала. Сюда приходят те, кто продает самые ценные для них вещи из дома, чтобы было на что купить продукты питания.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

Галине Василой 67 лет. Она из Шолданешсткого района. Женщина с тяжелой судьбой пытается спасти от бедности не только себя, но и своих близких, которые тоже живут нелегко.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

"У меня девять внуков от детей, и вот у меня их одежда, часть из которой новая. Купила для них, но из-за пандемии и большого расстояния мы не могли видеться два года. Поскольку они выросли из этих вещей, я решила продать все, что есть в доме, чтобы подзаработать и хоть чем-то помочь больному сыну", – сказала пенсионерка.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

Несмотря на невысокие цены, покупателей не так много.

"Продаю одежду по символической цене, но, к сожалению, никто не хочет покупать. Сначала ходили с вещами на рынок в Шолданештах, но никто особо не покупал. Несколько недель подряд приезжаю на этот рынок, но и здесь такая же ситуация", – рассказала женщина.

Найти место на импровизированной площади рядом с вокзалом непросто. Галина признается, что ей нужно приходить рано утром, чтобы что-то продать. "В течение недели не разрешается, приезжаем только по субботам и воскресеньям. Стоим до 14.00", – добавила собеседница.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

"Проработала 35 лет в Молдове. Пенсия составляет 1000 леев. Как жить на эти деньги? Идешь в магазин, а на эти деньги практически ничего не купишь. Что ты приносишь оттуда домой? А как жить на 1000 леев в месяц, когда у вас есть дети, когда нужно оплачивать счета, а ведь еще нужно еще чем-то питаться", – возмущается пенсионерка.

Она недоумевает, о чем думают молдавские политики. "Как могут люди жить в нашей стране? Нет никаких условий ни для жизни, ни для работы. Не хватает денег даже на продукты", – отметила женщина.

© Sputnik / Alina Munteanu Пенсионеры продают свои вещи из дома

В Молдове минимальная пенсия по возрасту составляет 1188 леев, что эквивалентно всего 55 евро.

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