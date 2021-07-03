Время унижений: пенсионеры продают свои вещи, чтобы не умереть с голоду

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik, Алина Мунтяну. Остались считаные дни до досрочных парламентских выборов, поэтому пламенные политические выступления в Кишиневе становятся все громче. Простые граждане, вынужденные ежедневно сталкиваться с чудовищной бедностью, кажутся разочарованными, уставшими от обещаний и политических лидеров, которые "продают" им иллюзии.
Пожилые люди, получающие мизерные пенсии, больше озабочены тем, как выжить. Это также относится к 85-летней Дине Степановне, которая продает выращенные в саду цветы на импровизированном рынке в Кишиневе.
"Букет за 10 леев", – робко пытается привлечь внимание прохожих женщина, всю жизнь проработавшая в поте лица, чтобы не иметь возможности насладиться покоем даже в преклонном возрасте.
"Сегодня принесла полевые цветы, а завтра – георгины, выращенные у меня в саду. Летом немного проще, потому что могу что-то продать и заработать дополнительно к пенсии, а зимой у меня нет такой возможности, и очень тяжело", – заявила женщина в беседе с корреспондентом Sputnik.
В разговоре выяснилось, что Дина Степановна – обладатель самого высокого знака отличия в прошлом – ордена Ленина, который ей вручили в годы, когда республика входила в состав СССР. Кроме того, в ее послужном списке также есть Орден Трудовой Славы.
"Отработала 30 лет на зеркальной фабрике в Кишиневе. Она обанкротилась практически после того, как я вышла на пенсию. Это был 1991 год. Я всю жизнь работала в поте лица, работа меня никогда не пугала", – рассказала собеседница.
Вот такая суровая правда, которая говорит о том, что государство забыло даже тех, кто является гордостью страны.
Импровизированные рынки в Кишиневе
На импровизированных торговых пяточках можно встретить много пенсионеров, которые за бесценок продают все, что находят в доме, о чем свидетельствует разнообразие товаров, выставленных на реализацию, – от зелени до одежды second hand. Такие "рынки" можно встретить в разных районах молдавской столицы.
Хотя все здесь продается за бесценок, уличные торговцы еще и уступают.
"Пожалуйста, купите этот фартук. Продам его вам всего за пять леев", – пытается продать хоть что-то другая пенсионерка.
Большинство уличных торговцев находится недалеко от железнодорожного вокзала. Сюда приходят те, кто продает самые ценные для них вещи из дома, чтобы было на что купить продукты питания.
Галине Василой 67 лет. Она из Шолданешсткого района. Женщина с тяжелой судьбой пытается спасти от бедности не только себя, но и своих близких, которые тоже живут нелегко.
"У меня девять внуков от детей, и вот у меня их одежда, часть из которой новая. Купила для них, но из-за пандемии и большого расстояния мы не могли видеться два года. Поскольку они выросли из этих вещей, я решила продать все, что есть в доме, чтобы подзаработать и хоть чем-то помочь больному сыну", – сказала пенсионерка.
Несмотря на невысокие цены, покупателей не так много.
"Продаю одежду по символической цене, но, к сожалению, никто не хочет покупать. Сначала ходили с вещами на рынок в Шолданештах, но никто особо не покупал. Несколько недель подряд приезжаю на этот рынок, но и здесь такая же ситуация", – рассказала женщина.
Найти место на импровизированной площади рядом с вокзалом непросто. Галина признается, что ей нужно приходить рано утром, чтобы что-то продать. "В течение недели не разрешается, приезжаем только по субботам и воскресеньям. Стоим до 14.00", – добавила собеседница.
"Проработала 35 лет в Молдове. Пенсия составляет 1000 леев. Как жить на эти деньги? Идешь в магазин, а на эти деньги практически ничего не купишь. Что ты приносишь оттуда домой? А как жить на 1000 леев в месяц, когда у вас есть дети, когда нужно оплачивать счета, а ведь еще нужно еще чем-то питаться", – возмущается пенсионерка.
Она недоумевает, о чем думают молдавские политики. "Как могут люди жить в нашей стране? Нет никаких условий ни для жизни, ни для работы. Не хватает денег даже на продукты", – отметила женщина.
В Молдове минимальная пенсия по возрасту составляет 1188 леев, что эквивалентно всего 55 евро.
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