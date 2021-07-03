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Жизнь взаймы: на что жители Молдовы набирают кредиты

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Топ основных нужд, по которым чаще всего жители Молдовы берут кредиты, и средние процентные ставки, применяемые при выдаче займов.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. В мае 2021 года объем новых выданных кредитов достиг 3308,7 миллиона леев, что на 64,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

По-прежнему самыми популярными остаются кредиты в национальной валюте – порядка 74,9%. С точки зрения сроков привлекательнее остальных оказались займы с погашением в течение двух-пяти лет (53,9% от общего объема).

"Кредиты в национальной валюте представлены большей частью займами для физических лиц (53,7%) и нефинансовым коммерческим обществам (39,6%). В составе предоставленных кредитов нефинансовым коммерческим обществам 50,5% принадлежат торговле", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом в основном среди нефинансовых коммерческих обществ (92,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (69,7%).

Кредитная статистика
© Sputnik
Кредитная статистика

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 6,81%, в иностранной валюте – 4,04%.

Кредитная статистика
© Sputnik
Кредитная статистика

С точки зрения целевого назначения большая часть займов приходится на потребительские кредиты (65,6%). В среднем они выдавались под 4,94%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 32%. Средняя процентная ставка по таким займам составила 6,36%.

Кредитная статистика
© Sputnik
Кредитная статистика

Исходя из данных Нацбанка, 95,9% от всего объема кредитов на недвижимость выдавались в национальной валюте. Потребительские займы тоже предоставлялись преимущественно в молдавских леях (99,7%).

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Теги:
Молдова, банк

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