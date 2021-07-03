Советник Санду "запретила" гастроли российских артистов, выступавших в Крыму

Советник президента Молдовы рассказала о концертах в Кишиневе артистов, которые выступали в Крыму, а также обвинила некоторые СМИ Молдовы "в пропаганде во время выборов".

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. В Молдове концерты артистов, гастролировавших в Крыму, невозможны. Такую позицию озвучила советник президента в области культуры Анжела Брашовяну-Еризану в интервью украинскому порталу "Главком".

На вопрос о том, как власти в Кишиневе относятся к тому, когда в Молдову с концертами приезжают артисты, выступавшие в Крыму, и есть ли у администрации президента политическая позиция в этом смысле, Брашовяну-Еризану ответила следующим образом:

"Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента, который сам себе мог делать такие подарки. Сейчас такие вещи невозможны".

Прокомментировала она и недавно прошедший в Кишиневе концерт рэпера Моргенштерна, которому незадолго до этого был запрещен въезд на Украину из-за пропаганды насилия и наркотиков. Советника президента Молдовы спросили, как она относится к тому, что в республике проходят такие выступления.

"Этот концерт вызвал огромную волну возмущения в Кишиневе. И это вопрос к тем, кто выдал разрешение на его проведение. То, что организаторы – не концертная организация, а клуб, который имеет право проводить концерты только у себя в помещении, это вызывает вопрос, почему подросткам продавали билеты на концерт такого содержания", – сказала Брашовяну-Еризану.

По ее словам, вопросов много, и, как считает советник главы государства, вероятно, нужно вернуться к "регламенту, который пылится где-то в недрах Министерства культуры, и заставить его работать".

Брашовяну-Еризану также напомнила, что в 2018 году в республике вышел закон об изменениях в Кодекс аудиовизуальных услуг, который запрещал российскую пропаганду на молдавских теле- и радиоканалах.

"Тогда в течение 30 дней все СМИ были обязаны пересмотреть содержание своих программ в соответствии с этим законом. Он запрещал размещение программ информационного, аналитического, военного и политического характера из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию трансграничного вещания", – сказала советник.

Как считает Брашовяну-Еризану, "к сожалению, эта норма была введена из политических соображений и никогда не применялась повсеместно и в интересах граждан, а предыдущий парламент в лице социалистов в последний день сессии вместе с целым рядом других законов и вовсе его аннулировал".

"Сейчас пропаганда в СМИ присутствует, и она влияет на информационную повестку в стране. Эффект пропаганды особенно заметен во время выборов. Но, если у людей есть доступ к достоверной информации, к различным точкам зрения, это помогает уменьшить ее влияние", – добавила она.

Она сообщила, что ведется работа над законодательными мерами против фейковых новостей и дезинформации.

"Это будет адаптация так называемого "Закона Макрона". Мы все живем в период постправды и работаем в этом направлении. Проблема пропаганды, фейковых новостей и манипуляции в том, что это снижает уровень культуры политического дискурса. Последний парламент продемонстрировал это более чем достаточно", – добавила Брашовяну-Еризану.

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