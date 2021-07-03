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Пожарные

Видео: спасатели и пожарные центральных районов Молдовы подняты по тревоге

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210703/35354452/Video-spasateli-i-pozharnye-tsentralnykh-rayonov-Moldovy-podnyaty-po-trevoge.html

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы рассказали, почему пришлось поднимать по тревоге пожарных и спасателей в нескольких центральных районах республики.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. Пожарные и спасатели управления чрезвычайных ситуаций Оргеева, а также отделений в Резине, Шолданештах и Теленештах были подняты накануне вечером по тревоге. Повод – проводимые учения. Об этом в субботу заявили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Маневры проходили близ населенного пункта Киперчены Оргеевского района. Учения начались с подъема подразделений по тревоге и проверки уровня их подготовки. Персонал перемещался колонной с техникой к месту назначения, где был разбит полевой лагерь", – отметили в инспекторате.

Детская площадка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спасатели и пожарные выполнили несколько импровизированных выездов на территорию восьми специально оборудованных локаций. Специалисты проводили работы по эвакуации людей с высоты, спасению из водоема, расположенному за пределами населенного пункта, строительству защитных дамб, тушению пожара и спасения людей из здания, а также по оказанию первой помощи, высвобождению людей, застрявших в транспортном средстве в результате ДТП.

"Такие учения систематически организуются руководством Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям для проверки уровня подготовки сотрудников, а также оборудования, совершенствования навыков проведения поисково-спасательных работ, ликвидации и тушения пожаров после возникновения чрезвычайных ситуаций в Молдове", – уточнили в Генинспекторате.

В структуре напомнили, что последние подобные учения прошли в конце июня в Дрокиевском районе, где проверялись возможности более 200 спасателей и пожарных севера страны.

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Теги:
Молдова, Кишинев, спасатели, учения

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