Правила въезда в другие страны для граждан Молдовы: как и куда можно поехать

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции уточнили правила въезда и пребывания граждан Молдовы в других странах.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы обновило информацию о правилах въезда граждан республики в другие страны с учетом пандемии COVID-19.

"Учитывая летний период и планирование отпуска, рекомендуем заблаговременно организовать поездку, предварительно правильно и исчерпывающе проинформировавшись об условиях въезда в страну назначения, а также об условиях транзита. Министерство иностранных дел и европейской интеграции систематически обновляет информацию об ограничениях на поездки, документ доступен на официальном сайте mfa.gov.md, в разделе "Безопасное путешествие: МИДЕИ объясняет ограничения на поездки за границу", а также на веб-страницах и Facebook дипломатических представительств", – отметили в ведомстве.

В разделах по каждому государству указана информация о положении в стране, ограничениях при въезде, категориях, которые попадают под исключение, правилах транзита, мерах, которые действуют в той или иной стране на местном уровне, а также различная полезная информация и контактные данные.

"Данные в таблице могут быть изменены, если власти иностранных государств примут другие решения", – отметили в МИДЕИ.

Как уточнили в министерстве, для безопасности граждан Молдовы, находящихся за рубежом, в дополнение к координатам дипломатических представительств и консульских учреждений МИДЕИ запустил кол-центр, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (кишиневское время):

0 80 090 990 – звонок бесплатный с фиксированного телефона из любого населенного пункта Молдовы;

+373 22 788 722 – для звонков из-за границы.

Вне рабочего времени можно отправить сообщение на электронный адрес кол-центра: call.center@mfa.gov.md или написать на страницу в Facebook Centrului de Apel.

"В дополнение к источникам МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, у которых есть двойное гражданство страны - члена ЕС, дополнительно изучить оперативные данные о сохранении/снятии ограничительных мер на европейской платформе Re-Open", – добавили в министерстве.

Правила въезда в Россию

Что касается России, то государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, отмечено в документе, опубликованном на сайте МИДЕИ. Правительство РФ 27 июля 2020 года объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа того же года. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами.

При пересечении государственной границы РФ иностранные граждане, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ (на русском или английском языках), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации", – сказано в документе.

В МИДЕИ уточнили, что для оперативного прохождения санитарного контроля и карантина на контрольно-пропускных пунктах границы РФ до того, как выехать в Россию (при покупке билета, но не позднее check-in), рекомендуется заполнить на "Едином портале государственных и муниципальных услуг" электронную форму "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию".

"В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию РФ иностранные граждане в обязательном порядке должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и внести информацию о результате на "Единый портал госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". До получения результатов теста считается обязательным режим изоляции по месту жительства (пребывания). Правда, есть и исключения, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

Правила въезда в Румынию

К примеру, ограничения на въезд в Румынию сняты с 1 июня. Согласно решению №33 от 27 мая 2021 года Национального комитета по чрезвычайным ситуациям этой страны Молдова не входит в число государств с высоким эпидемиологическим риском. Это значит, что граждане, прибывающие из республики, у которых есть право на поездки в Румынию, не будут помещаться в самоизоляцию/карантин при въезде в эту страну.

"Мера карантина устанавливается для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в Румынию вне зависимости от зоны, из которой они приезжают (зеленая, желтая или красная), в том числе из Республики Молдова, на 14 дней (за исключением тех, кто приезжает из ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии), – сказано в тексте памятки от МИДЕИ.

Впрочем, от самоизоляции освобождаются лица, которые могут предоставить доказательство вакцинации (10 дней после завершения всей схемы), а также переболевшие коронавирусом за последние 180 дней.

"Обращаем внимание, что могут быть освобождены от карантина граждане, которые остаются на национальной территории на менее чем три дня и предоставляют отрицательный результате ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Румынию. Другие исключения от пребывания в карантине указаны в решении №43 Национального института общественного здоровья Румынии", – отмечено в тексте.

При этом румынские граждане, которые возвращаются в Румынию из-за границы и проводили последние 14 дней в "зеленой зоне" (в том числе в Молдове), могут не уходить на самоизоляцию и не должны подтверждать факт вакцинации или того, что вписываются в исключения, предусмотренные законом.

Правила въезда на Украину

Что касается правил, действующих на Украине, то согласно постановлению правительства этой страны от 9 декабря 2020 года (с изменениями постановления nr. 583 от 02.06.2021) граждане Молдовы могут въехать на ее территорию, в том числе для транзита, предъявив на границе медицинскую страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и/или затраты на карантин, а также один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 (RAT), проведенный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

сертификат, выданный властями Молдовы, который подтверждает получение полного курса вакцинации от коронавируса препаратами, которые включены в список ВОЗ.

Указанные документы должны быть на английском языке или переведены на него. Эти документы не нужны детям до 12 лет, у них должны быть лишь страховка. Если какого-то документа нет на руках, то во въезде на Украину может быть отказано.

"Граждане Молдовы, прибывающие из России, Индии, Великобритании, Португалии или которые находились на территории этих стран минимум семь дней, запрещается пересечение украинской границы без отрицательного результата экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, который проводится прямо на КПП", – сказано в заявлении.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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