Цепное ДТП с участием пяти машин: что произошло

В полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое попали сразу пять автомобилей.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. Цепное ДТП произошло на трассе Кишинев – Дубоссары. На 118-м километре близ села Круглик Криулянского района произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

На место происшествия сразу же прибыли патрульные, спасатели и скорая, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Елена Бэетрэу.

"Столкнулись автомобили модели Ford, Mazda, Hyundai, BMW и грузовик. На данный момент опергруппа документирует случай, для того чтобы установить обстоятельства происшествия и выяснить, кто из водителей виновен в ДТП", – отметила собеседница.

По ее словам, травмированных нет, однако женщину, которая находилась в одном из автомобилей, забрала скорая, так как она была в состоянии шока.

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