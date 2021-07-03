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ДТП

Цепное ДТП с участием пяти машин: что произошло

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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В полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое попали сразу пять автомобилей.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. Цепное ДТП произошло на трассе Кишинев – Дубоссары. На 118-м километре близ села Круглик Криулянского района произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

ДТП. Архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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На место происшествия сразу же прибыли патрульные, спасатели и скорая, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Елена Бэетрэу.

"Столкнулись автомобили модели Ford, Mazda, Hyundai, BMW и грузовик. На данный момент опергруппа документирует случай, для того чтобы установить обстоятельства происшествия и выяснить, кто из водителей виновен в ДТП", – отметила собеседница.

По ее словам, травмированных нет, однако женщину, которая находилась в одном из автомобилей, забрала скорая, так как она была в состоянии шока.

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Теги:
цепная авария, ДТП

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