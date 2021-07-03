Чем обернулась для "гонщика" из Молдовы езда без водительских прав

Правоохранительные органы остановили автомобиль, который передвигался на высокой скорости. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не смог предъявить полиции водительские права.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. Пьяный мужчина без водительского удостоверения передвигался на большой скорости по дороге в объезд Оргеева – радар показал 132 километра в час, сообщили в Инспекторате полиции в субботу.

Речь идет о 39-летнем мужчине, проживающем в Гагаузии. Тест показал наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе – 0,74 миллиграмма на литр.

"Инцидент задокументировал по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения, превышения скоростного режима, а так как мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его вывели из-за руля автомобиля, и суд вынесет решение о наложении санкции", – отметили в полиции.

Машина доставлена на специальную стоянку.

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