Новый марафон вакцинации в Кишиневе: когда и кто может сделать прививку

В Молдове регулярно проходят марафоны вакцинации от коронавируса. Столичный медвуз запланировал в третий раз прививочную акцию.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Государственный университет медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану проведет третий марафон вакцинации от коронавируса. Акция пройдет 18 июля. В рамках марафона граждане, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут сделать вторую прививку.

Пункт вакцинации будет открыт с 8.00 до 18.00 в здании Университетского социокультурного комплекса (улица Н. Тестемицану, 25).

На первом этапе марафона, который проходил с 21 по 23 мая, вакциной AstraZeneca привились 800 человек.

А 3 июля 15 мобильных бригад, сформированных из волонтеров Ассоциации студентов и резидентов Госуниверситета медицины и фармакологии, обошли дома, чтобы проинформировать жителей Единецкого и Бричанского районов о преимуществах вакцинации от COVID-19. В ходе акции желающим сделали прививку.

"Подобные марафоны проводятся по всей стране. В общей сложности в течение 3 июля вакцинировали порядка 400 человек, а проинформировали свыше 2000 граждан", – сообщили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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