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Георгий Кавкалюк

Лидер партии PACE Георгий Кавкалюк задержан в аэропорту в Москве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35358497/Lider-partii-PACE-Georgiy-Kavkalyuk-zaderzhan-v-aeroportu-v-Moskve.html

Члены партии PACE собирались провести в воскресенье встречу с избирателями в Санкт-Петербурге. Причины задержания представителей формирования в аэропорту Москвы пока неизвестны.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Лидер партии "Европу строим дома" (PACE) Георгий Кавкалюк и еще двое членов политформирования задержаны в одном из аэропортов Москвы утром в воскресенье. Об этом сообщила на брифинге представитель PACE Маргарита Рэдукан.

По ее словам, члены партии PACE собирались провести встречу с избирателями в Санкт-Петербурге.

"В 6.00 утра без предварительного предупреждения все трое были задержаны… Главу партии Георгия Кавкалюка люди в форме отвели в неизвестном направлении, чтобы задать ему вопросы. Двое остальных находятся в холле аэропорта", – отметила Рэдукан.

Причины задержания пока неизвестны.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало обновленную информацию о правилах въезда граждан Молдовы в другие страны. В случае с Россией в документе сказано, что государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года. Правительство РФ 27 июля 2020 года объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа того же года. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами.

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"При пересечении государственной границы РФ иностранные граждане, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ (на русском или английском языках), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации", – сказано в документе.

В МИДЕИ уточнили, что для оперативного прохождения санитарного контроля и карантина на контрольно-пропускных пунктах границы РФ до того, как выехать в Россию (при покупке билета, но не позднее check-in), рекомендуется заполнить на "Едином портале государственных и муниципальных услуг" электронную форму "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию".

"В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию РФ иностранные граждане в обязательном порядке должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и внести информацию о результате на "Единый портал госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". До получения результатов теста считается обязательным режим изоляции по месту жительства (пребывания). Правда, есть и исключения, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

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Теги:
Георгий Кавкалюк, задержание, Молдова, Россия

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