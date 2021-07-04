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Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR

Видео: Киртоакэ попытался наброситься на лидеров Блока коммунистов и социалистов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (301)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35359253/Video-Kirtoake-popytalsya-nabrositsya-na-liderov-Bloka-kommunistov-i-sotsialistov.html

В воскресенье центральный проспект в Кишиневе перекрыт из-за марша сторонников и членов Блока коммунистов и социалистов.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. В Кишиневе проходит марш сторонников Блока коммунистов и социалистов, который завершится митингом перед зданием парламента республики. Акцию они назвали "Мы любим Молдову". 

Возглавили колонну лидер Партии социалистов Игорь Додон, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин, спикер парламента Зинаида Гречаная, экс-депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR
© Sputnik / Mihai Caraus
Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR

Представители партии AUR растянули флаг Румынии на перекрестке улицы Митрополита М. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре, чтобы преградить путь шествию. Сотрудники правоохранительных органов отстранили сторонников AUR, освободив путь маршу ПКРМ-ПСРМ.

Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR
© Sputnik / Mihai Caraus
Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR

Лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ попытался напасть на лидеров Блока коммунистов и социалистов в момент марша. Его оттащила полиция.

Марш-митинг коммунистов и социалистов продолжается у здания парламента республики.

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Тема:
Парламентские выборы (301)
Теги:
Владимир Воронин, Игорь Додон, Кишинев

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