Видео: Киртоакэ попытался наброситься на лидеров Блока коммунистов и социалистов

В воскресенье центральный проспект в Кишиневе перекрыт из-за марша сторонников и членов Блока коммунистов и социалистов.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. В Кишиневе проходит марш сторонников Блока коммунистов и социалистов, который завершится митингом перед зданием парламента республики. Акцию они назвали "Мы любим Молдову".

Возглавили колонну лидер Партии социалистов Игорь Додон, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин, спикер парламента Зинаида Гречаная, экс-депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

© Sputnik / Mihai Caraus Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR

Представители партии AUR растянули флаг Румынии на перекрестке улицы Митрополита М. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре, чтобы преградить путь шествию. Сотрудники правоохранительных органов отстранили сторонников AUR, освободив путь маршу ПКРМ-ПСРМ.

© Sputnik / Mihai Caraus Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR

Лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ попытался напасть на лидеров Блока коммунистов и социалистов в момент марша. Его оттащила полиция.

Марш-митинг коммунистов и социалистов продолжается у здания парламента республики.

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