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Георгий Кавкалюк

Что произошло с Кавкалюком в аэропорту Москвы: в МИДЕИ дали ответ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35360758/Chto-proizoshlo-s-Kavkalyukom-v-aeroportu-v-Moskve-v-MIDEI-dali-otvet.html

Молдавский МИД прокомментировал ситуацию с Кавкалюком и его двумя коллегами по партии: предварительно речь идет об умышленном несоблюдении правил въезда на территорию Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы прокомментировало инцидент с участием лидера партии "Европу строим дома" (PACE) Георгия Кавкалюка, которого, по словам представителей политформирования, задержали утром в воскресенье в Международном аэропорту Шереметьево в Москве.

Георгий Кавкалюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидер партии PACE Георгий Кавкалюк задержан в аэропорту в Москве

Ранее представитель PACE Маргарита Рэдукан сообщила на брифинге, что лидер партии "Европу строим дома" (PACE) Георгий Кавкалюк и еще двое членов политформирования задержаны в одном из московских аэропортов.

В министерстве обратили внимание, что ответственные лица посольства Молдовы в России еженедельно актуализируют информацию о правилах въезда в РФ на фоне применения властями этой страны ограничений на поездки в связи с распространением COVID-19. Информация об этом публикуется на сайте посольства и МИДЕИ.

"Предварительно констатируется умышленное несоблюдение правил въезда на территорию Российской Федерации", – уточнили в МИДЕИ.

В министерстве отметили, что после публикации в социальных сетях информации о предполагаемом задержании на место были отправлены консульские работники посольства для проверки ситуации, подтверждения информации о гражданстве и личности указанных лиц и принятия необходимых в таких случаях консульских мер.

"Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции уважительно просит, чтобы обработка в публичном пространстве элементов, касающихся этого дела, происходила вне политического дискурса и продолжающейся избирательной кампании в Республике Молдова", – уточнили в ведомстве.

В воскресенье в Кишиневе представители партии PACE провели акции протеста в нескольких локациях с требованием "освободить Георгия Кавкалюка".

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Теги:
Россия, Молдова, Москва, МИДЕИ, Георге Кавкалюк

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