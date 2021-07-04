В Кишиневе прошел марш-митинг, организованный Блоком коммунистов и социалистов

Многотысячный марш-митинг, организованный Блоком коммунистов и социалистов, прошел в молдавской столице. По итогам акции принята резолюция, которая включает 10 приоритетных направлений ПКРМ и ПСРМ в новом парламенте.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. В Кишиневе состоялся марш-митинг, организованный Блоком коммунистов и социалистов. В акции приняли участие порядка 35 тысяч человек, сообщили организаторы.

Шествие началось от Академии наук Молдовы. Конечная точка акции – площадка перед зданием парламента страны. В связи с этим центральный проспект столицы перекрыли. Возглавляли колонну лидер Партии социалистов Игорь Додон, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин, спикер парламента Зинаида Гречаная, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

Не обошлось и без инцидентов. Представители партии AUR растянули флаг Румынии на перекрестке улицы Митрополита М. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре, пытаясь перекрыть дорогу участникам марша. Затем проходящий по спискам партии AUR, либерал Дорин Киртоакэ попытался наброситься на лидеров блока. В обоих случаях вмешались сотрудники правоохранительных органов. Акция, организованная коммунистами и социалистами, не оказалась сорванной.

Марш завершился митингом перед зданием парламента страны.

"Граждане устали от пустых обещаний, ложной демократии, краж и преступлений против народа, мы больше не должны терять время, страны развиваются, а мы стоим на месте, так больше не может продолжаться", – заявил лидер коммунистов Владимир Воронин.

По словам главы Партии социалистов Игоря Додона, приоритеты блока - это сохранение государственности и веры, благосостояние и интересы граждан.

"В Молдове живут разные национальности – молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары. Но мы всегда все жили в мире, мы всегда уважали друг друга. Мы говорили между собой на русском языке, который нужно сохранить. Мы за мир в нашем обществе, мы должны сохранить межэтническим мир, сделать все возможное, чтобы нас не делили… Мы все - граждане Молдовы", – сказал Додон.

В завершении митинга принята декларация, содержащая 10 приоритетов Избирательного блока коммунистов и социалистов, среди которых изменение Конституции: через проведение референдума четко закрепить в Основном законе страны суверенитет, молдавскую идентичность и нейтралитет Молдовы. Отдельно коммунисты и социалисты намерены специальной статьей в Конституции включить запрет на продажу земель страны иностранцам.

Что касается внешней политики, то в резолюции отмечено, что она будет мирной, но уверенной.

"Молдове не нужны враги, и мы не будем пешками в чужих играх. Мы нацелены на сотрудничество, а не на вражду. Взаимодействуя, перенимая опыт, получая поддержку там, где это необходимо, мы сохраняем свой суверенный статус и обеспечиваем безопасность страны в условиях тревожной политической обстановки на мировой арене", – сказано в резолюции Блока коммунистов и социалистов.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля.

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