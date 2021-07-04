Пропавшего несколько недель назад молодого человека из Кантемира нашли мертвым

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Молодой человек из Кантемира, который пропал две недели назад, найден мертвым. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе полиции.
Сотрудников правоохранительных органов вызвал прохожий. Он и сообщил, что нашел тело молодого человека в лесополосе возле села Епурены Кантемирского района.
"На месте полицейские установили, что тело принадлежит 22-летнему молодому человеку, который пропал 21 июня. Его личность подтвердили сегодня родственники в ходе процедуры опознания", – уточнили в полиции.
В структуре сообщили, что на теле молодого человека не было признаков насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства происшествия.
К слову, 3 июля в 15.00 полиция сообщала, что поиски молодого человека, пропавшего 21 июня, продолжаются.
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