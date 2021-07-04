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Полиция

Пропавшего несколько недель назад молодого человека из Кантемира нашли мертвым

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35363263/Propavshego-neskolko-nedel-nazad-molodogo-cheloveka-iz-Kantemira-nashli-mertvym.html

Бездыханное тело пропавшего несколько недель назад 22-летнего молодого человека обнаружено в лесу в Кантемирском районе.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Молодой человек из Кантемира, который пропал две недели назад, найден мертвым. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе полиции.

Сотрудников правоохранительных органов вызвал прохожий. Он и сообщил, что нашел тело молодого человека в лесополосе возле села Епурены Кантемирского района.

"На месте полицейские установили, что тело принадлежит 22-летнему молодому человеку, который пропал 21 июня. Его личность подтвердили сегодня родственники в ходе процедуры опознания", – уточнили в полиции.

В структуре сообщили, что на теле молодого человека не было признаков насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства происшествия.

К слову, 3 июля в 15.00 полиция сообщала, что поиски молодого человека, пропавшего 21 июня, продолжаются. 

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Теги:
полиция, смерть, пропавший человек

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