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Троллейбусы

В Кишиневе на два месяца перекрывают улицу: как поменяется движение транспорта

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35363587/kishinev-na-dva-mesyatsa-perekryvayut-ulitsu-kak-pomenyaetsya-dvizhenie-transporta.html

В столичной администрации рассказали об изменении некоторых маршрутов общественного транспорта: причина – проведение работ по ремонту теплосетей.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. С 5 июля по 5 сентября в Кишиневе полностью приостанавливают движение транспорта по улице В. Бадиу на отрезке улиц Дойна и М. Исанос. Причина – проведение работ по ремонту теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии столицы.

В связи с этим меняется движение общественного транспорта:

  • троллейбусы №10 будут ездить в направлении села Гратиешты с улицы Путней по улица А. Лупан, Дойна и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – с улицы Дойна по улицам А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;
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  • маршрутки №132 в направлении улицы Дойна станут передвигаться с улицы Путней по улицам А. Лупан, Дойна и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – с улицы Дойна по улицам А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;
  • микроавтобусы №184 будут курсировать в направлении улицы Дойна с улицы Путней по улицам А. Лупан, Дойна, В. Бадиу; в обратном направлении – с улицы В. Бадиу по улицам Дойна, А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту.

Улицы, где объявлено о приостановке движения, водителям настоятельно рекомендуется объезжать.

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Теги:
Молдова, Кишинев

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