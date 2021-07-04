В Кишиневе на два месяца перекрывают улицу: как поменяется движение транспорта

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. С 5 июля по 5 сентября в Кишиневе полностью приостанавливают движение транспорта по улице В. Бадиу на отрезке улиц Дойна и М. Исанос. Причина – проведение работ по ремонту теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии столицы.
В связи с этим меняется движение общественного транспорта:
- троллейбусы №10 будут ездить в направлении села Гратиешты с улицы Путней по улица А. Лупан, Дойна и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – с улицы Дойна по улицам А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;
- маршрутки №132 в направлении улицы Дойна станут передвигаться с улицы Путней по улицам А. Лупан, Дойна и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – с улицы Дойна по улицам А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;
- микроавтобусы №184 будут курсировать в направлении улицы Дойна с улицы Путней по улицам А. Лупан, Дойна, В. Бадиу; в обратном направлении – с улицы В. Бадиу по улицам Дойна, А. Лупан, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту.
Улицы, где объявлено о приостановке движения, водителям настоятельно рекомендуется объезжать.
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