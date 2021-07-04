Досрочные выборы в парламент Молдовы: самые интересные факты

Последняя стометровка перед досрочными парламентскими выборами в Молдове: читайте в обзоре Sputnik, каким процентом голосов нужно заручиться кандидатам, чтобы попасть в законодательный орган.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Ровно через неделю, 11 июля, в Молдове должны состояться досрочные парламентские выборы. Граждане страны вновь будут избирать новый состав высшего законодательного органа.

Что провоцировало досрочные выборы?

Парламентские выборы состоялись в Молдове в феврале 2019 года. К досрочным в 2021-м республику привел политический кризис, который обострился после отставки Иона Кику с поста премьера в конце декабря прошлого года. Споры о формировании нового правительства длились несколько месяцев. Депутаты парламентского большинства, которое сформировали социалисты вместе с группой "За Молдову", предлагали своего кандидата, а президент не соглашалась и настаивала на досрочных выборах. В противоборство вмешался Конституционный суд, который констатировал обстоятельства для роспуска парламента. В конце апреля президент Молдовы подписала указ о роспуске высшего законодательного органа и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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Как проходят выборы в Молдове

Согласно местному законодательству, парламент республики избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании на четыре года.

"Выборы парламента проводятся в одном общенациональном избирательном округе, в котором избирается 101 депутат", – указано в законе.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

ЦИК жалуется, правительство молчит

Изначально Центризбирком утвердил приблизительную смету для организации и проведения досрочных парламентских выборов на сумму в 125 миллионов леев и передал ее на рассмотрение правительству. В результате кабмин выделил 70 миллионов леев из Резервного фонда.

Однако 29 июня глава ЦИК Дорин Чимил заявил, что после проведения оценки расходов с учетом выделенного первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов, выяснилось, что необходимы еще 22,4 миллиона леев. По его словам, правительство должно собраться на заседание и принять решение по этому вопросу.

На следующий день после этого члены временного кабинета министров собрались на заседание. Однако вопрос выделения дополнительных средств Центризбиркому в ходе обсуждения не рассматривался.

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"Если предоставление услуг не покрывается финансовыми средствами, ЦИК, вероятно, обратится за решением проблемы в суд. У нас нет даже гарантийных писем от властей для последующего покрытия расходов. Мы в тупике", – отметил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова член ЦИК Андрей Волентир.

По его словам, похожие проблемы были, может быть, не такого масштаба, однако тогда правительство выдало государственные гарантии, что определенные контракты будут профинансированы после выборов. "В настоящее время у нас и такого нет", – сказал Волентир.

Член ЦИК дал понять, что в этих условиях встает вопрос об успешном проведении досрочных выборов. Он обратил внимание на то, что чиновники, вовлеченные в этот процесс, хотят, чтобы их работа оплачивалась. Волентир не исключает, что некоторые из них могут отказаться работать даже в день выборов.

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Скандал с участками для голосования

Всего в рамках досрочных парламентских выборов 11 июля откроют 2150 электоральных участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, – 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, – 41.

Изначально ЦИК планировал открыть за рубежом 139 участков – ровно столько, сколько работало на президентских выборах в 2020-м. Однако это решение комиссии вызывало серьезные споры. Электоральные конкуренты обещали выходили на протесты и обращались в суды с требованием увеличить количество участков для диаспоры. И члены Центризбиркома пересмотрели свое решение.

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Число участков, открытых за рубежом

Парламентские выборы 28 ноября 2010 года – 75.

Парламентские выборы 30 ноября 2014 года – 95.

Президентские выборы 30 октября 2016 года – 100.

Парламентские выборы 24 февраля 2019 года –123.

Президентские выборы 1 ноября 2020 года –139.

Досрочные парламентские выборы 11 июля 2021 года – 150.

Скандальным оказалось решение ЦИК закрыть пункты для голосования в ряде российских городов – Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен было решено открыть по одному участку в Туле и Калуге и еще четыре – в Москве и Московской области. Согласно данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России в 2019 году находилось порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. Это официальные цифры, тогда как неофициальные показатели могут быть значительно выше.

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Бюллетени для голосования

Точное число бюллетеней, утвержденное ЦИК, составляет 3 521 642 экземпляра. Для двух тысяч избирательных участков в стране будет напечатано 2 794 942 бюллетеня, из них на румынском языке — 2 112 244 и 682 698 - на русском, сообщает Центризбирком.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюллетени для голосования

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском. Бюллетени должны быть отправлены в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом для последующего распределения по избирательным участкам

Съемка на избирательных участках

На избирательных участках в Молдове будет работать система видеозаписи.

"Эта система является дополнительной мерой для защиты и обеспечения прозрачности процесса голосования и избирательных операций в день выборов, в том числе против возможных фальсификаций. При этом система не будет использоваться для переносных урн для голосования", - говорится в сообщении Центризбиркома.

ЦИК повторяет, что установка видеокамер на избирательных участках не должна нарушать тайну голосования. Они будут размещены таким образом, чтобы не снимать избирательные списки и не влиять на конфиденциальность голосования.

Изображения не будут передаваться онлайн, а будут храниться на отдельном устройстве и использоваться исключительно в случае возможных электоральных споров.

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Выборы и COVID-19

Для предотвращения распространения коронавируса в ходе выборов ЦИК обеспечит электоральные органы защитными средствами. Таким образом, предстоит распределить 28 тонн дезинфектантов, 200 тысяч пар перчаток, 30 тысяч защитных экранов, шесть тысяч защитных костюмов, свыше 1,3 миллиона защитных масок, предназначенных как для электоральных чиновников, так и для избирателей.

Сколько человек претендует на одно депутатское кресло

Всего Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 20 политических партий, два электоральных блока и одного независимого кандидата.

© Sputnik Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове

На 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин. Это значит, что за один депутатский мандат борются порядка 17 человек.

Основные фавориты электоральной гонки – Партия социалистов Республики Молдова под руководством Игоря Додона и пропрезидентская партия PAS ("Действие и солидарность"). Это подтверждают многочисленные социологические исследования. Однако опросы показывают, что шансы на то, чтобы пройти в парламент могут быть и у Партии "Шор" и блока "Ренато Усатый".

Что нужно для победы

Согласно Кодексу о выборах, минимальный ценз представляет собой следующие проценты действительных голосов, поданных в целом по стране:

за партию или другую общественно-политическую организацию – 5%;

за избирательный блок – 7%;

за независимого кандидата – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением Центральной избирательной комиссии исключаются из процесса распределения мандатов.

Решат ли досрочные выборы кризис в Молдове

Хотя некоторые политики считают, что единственный выход из тупика в Молдове — проведение досрочных выборов, политолог Ян Лисневский сомневается в том, что этим методом удастся преодолеть политические и экономические проблемы.

"Думаю, что последняя неделя будет самой жаркой", — сказал Лисневский.

По мнению эксперта, лучшее представительство в будущем парламенте будет у партии PAS и Блока коммунистов и социалистов. Но представители Ренато Усатого и партии "Шор" также могут быть в списке будущих фракций нового законодательного собрания.

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В свою очередь, бывший спикер парламента и нынешний председатель партии PRO Moldova Андриан Канду заявил на диалоговой площадке пресс-центра Sputnik Moldova, что парламентские выборы не принесут изменений. Более того, он считает, что после 11 июля можно ожидать новых досрочных парламентских выборов.

"Это борьба пустых обещаний и гордости. Каким-то образом это продолжение президентских выборов, борьбы левых с правыми, Додона с Санду. (...) Майя Санду продолжает участвовать, хотя этого не должно было быть, потому что она не президент партии, она "президент всех", так и должно быть. Я заключил это в кавычки, потому что участие президента в кампании было очень активным", — сказал Андриан Канду.

При этом политик считает, что если PAS наберет большинство в парламенте, то команда столкнется с трудностями.

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