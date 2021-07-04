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Георгий Кавкалюк

Подробности инцидента с Кавкалюком: у лидера PACE был запрет на въезд в Россию

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (305)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210704/35364333/Podrobnosti-intsidenta-s-Kavkalyukom-u-lidera-PACE-byl-zapret-na-vezd-v-Rossiyu.html

История с лидером партии PACE Георгием Кавкалюком и его двумя коллегами, которых, по словам однопартийцев, задержали в одном из московских аэропортов, приобретает неожиданный поворот.

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. У лидера партии PACE Георгия Кавкалюка был запрет на въезд в Российскую Федерацию. Более того, он знал об этом и действовал сознательно, понимая последствия этого решения.

Ранее представитель PACE Маргарита Рэдукан сообщила на брифинге, что лидер партии "Европу строим дома" (PACE) Георгий Кавкалюк и еще двое членов политформирования задержаны в одном из московских аэропортов.

Георгий Кавкалюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Согласно полученной оперативной информации от российской стороны, один из троих граждан Молдовы, зная, что у него есть запрет на въезд в Российскую Федерацию, сознательно отправился в Москву, понимая последствия этого решения", – сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

Соответственно, как отметили в ведомстве, "все обстоятельства поездки указывают на провокацию, заранее разработанную и реализованную представителями политической партии". В МИДЕИ отметили, что намерены оповестить об этом компетентные органы Республики Молдова, в том числе Центральную избирательную комиссию.

"Министерство иностранных дел уточняет, что факт неправомерного задержания соответствующих лиц не подтверждается. На данный момент все трое граждан находятся в международной зоне московского аэропорта, чтобы вернуться в Республику Молдова сегодня вечером", – отметили в министерстве.

Как отметили в структуре, выяснилось, что до вылета в Москву у группы были зарезервированы билеты на рейс в Кишинев на тот же день, на 4 июля, в 22.50.

"В этих условиях представители электорального конкурента пытались привлечь и граждан Республики Молдова, проживающих в Российской Федерации, к провокационным действиям. Таким образом, предполагаемая встреча с избирателями была назначена в Санкт-Петербурге на 4 июля, в тот же день, что и обратные билеты группы. Считаем недопустимым сознательное вовлечение граждан в умышленные провокационные действия, о чем будет сообщено отдельно в Центральную избирательную комиссию", – отметили в МИДЕИ.

Молдавский биометрический паспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
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В министерстве еще раз обратили внимание на необходимость соблюдения действующих правовых норм при выезде за границу, в том числе с целью проведения встреч с диаспорой.

"МИДЕИ также осуждает протест, проведенный у здания министерства, очевидно, согласованный с действиями в Москве представителей той же партии и направленный на продвижение в обществе политических посланий, основанных на ложных фактах и ​​непроверенной информации", – отметили в структуре.

Во внешнеполитическом ведомстве республики призвали политиков воздержаться от попыток привлечь органы дипломатической службы в электоральную кампанию.

"Эти попытки будут категорически отвергнуты МИДЕИ", – заключили в министерстве.

В воскресенье в Кишиневе представители партии PACE провели акции протеста в нескольких локациях с требованием "освободить Георгия Кавкалюка".

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Тема:
Парламентские выборы (305)

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Теги:
МИДЕИ, Георгий Кавкалюк, Россия, Молдова

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