Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигается буря

КИШИНЕВ, 4 июл– Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.

"Ожидаются грозы, в большинстве районов – сильные ливни (15-49 литров на квадратный метр), местами с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду (55-70 километров в час)", - говорится в сообщении метеорологов.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.

1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.

2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.

3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.

4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.

6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.

Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.

Топ главных фактов о грозе и основные советы:

© Sputnik Как обезопасить себя во время грозы: топ советов

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