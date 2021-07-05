В Молдове такого еще не было: это станет самой важной туристической зоной

Хорошая новость для молдавских туристов, которые предпочитают отдыхать и путешествовать по стране. Региональные власти объявляют об обустройстве крупнейшей туристической зоны в республике.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik, Алина Мунтяну. Туристический проект предусматривает обустройство самой большой туристической зоны в Молдове – Днестровского побережья. Подробности этого проекта и то, как будут проходить работы, в комментарии Sputnik рассказал председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

По его словам, Днестровское побережье должно стать одной из самых важных туристических достопримечательностей Республики Молдова как для отечественных, так и для иностранных туристов. Проект предусматривает, что все туристические места будут соединены маршрутом по берегу реки Днестр.

На первом этапе населенные пункты Сорока – Оргеев – Вышкауцы – Жора-де-Мижлок – Дубоссары – Кишинев будут соединены дорогой, которая построят параллельно реке Днестр.

"От города Сороки до Резины у нас асфальтировано все побережье Днестра, у нас также есть дорога из Кишинева до Моловата Ноуэ, Дубоссар. Необходимо заасфальтировать участок между Моловата Ноуэ и Лалова", – сказал Цуркану.

Как считает собеседник, дороги будут заасфальтированы и в других населенных пунктах, включенных в туристический маршрут. Благодаря этому проекту населенные пункты станут перевалочными площадками для других туристических достопримечательностей, и гостям больше не придется возвращаться в другое место.

"В Бутученах у нас тысячи туристов, и проблема в том, что город является конечной точкой. Мы хотим соединить это село с Сорокской крепостью через монастырь Сахарна, Ципова и все остальное на побережье Днестра или даже создать альтернативный путь по воде", – отметил Цуркану.

По его словам председателя, для завершения этого проекта также потребуется помощь центральных властей.

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