Пока все спали: ливни в Молдове, режим ЧП во Флориде и взрыв в Каспийском море

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Синоптики не ошиблись: в ночь на понедельник большую часть территории Молдовы накрыли мощные ливни. Накануне Государственная гидрометеорологическая служба объявила 5-6 июля "желтый код" погодной опасности в связи с атмосферной нестабильностью.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в республике ожидаются грозовые дожди, местами сильные (15-49 литров на квадратный метр), осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Возможно, единственный плюс от всего этого - некоторое похолодание после изнурительной жары: днем ожидается до +27, ночью - не выше +20.

Однако ливни таят опасность: синоптики предупреждают, что уровень воды в реках может значительно возрасти. До 7 июля в Молдове возможно повышение уровня воды в малых реках на 0,3-0,8 метра, это грозит подтоплениями.

"Эльза" угрожает Флориде

В понедельник в штате Флорида ожидается ураган: все из-за тропического шторма "Эльза". Президент США Джо Байден одобрил введение в штате режима чрезвычайного положения.

Как сообщает РИА Новости, ранее режим ЧС во Флориде объявил губернатор Рон Десантис.

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Флорида существует чрезвычайное положение, и отдал распоряжение по оказанию федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Эльза", начиная с 4 июля 2021 года", - заявил Белый дом.

Президент уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий во Флориде - такие, как предоставление оборудования и ресурсов, необходимых для смягчения последствий шторма.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Эльза" в Атлантическом океане набрал силу урагана и движется к Центральной Америке. Впоследствии ураган "Эльза" ослаб до уровня тропического шторма.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

Пожар в Каспийском море: техногенные причины или извержение?

На Каспии, по предварительным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", — говорится в заявлении SOCAR.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили о расследовании взрыва. В МЧС, в свою очередь, добавили, что ведомство не фиксировало происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство, в свою очередь, также заявляет об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия.

"В социальных сетях есть имеются утверждения, что инцидент в Каспийском море связан со взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило", — говорится в заявлении.

Утром в понедельник азербайджанский центр сейсмологической службы сообщил, что в Каспийском море произошло землетрясение силой 3,2 балла.

Толчки были зафиксированы в 04.02 (03.02 по кишиневскому времени) на глубине 44 километра.

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