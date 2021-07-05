Молдову заливает дождем: полиция выступила с рекомендациями водителям

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. В Молдове неделя началась с сильных ливней с грозами, в связи с этим Национальный инспекторат общественного порядка выпустил ряд рекомендаций для водителей.
Из-за грозовых дождей в стране был объявлен "желтый код" метеоопасности.
Как отметили в инспекторате, есть ряд основных правил для вождения в дождливую погоду:
- придерживаться осторожного стиля вождения, не предпринимать резких маневров;
- адаптировать скорость движения по погодным условиям;© Sputnik / Yana Zaharova
- тщательно продумывать выполнение каждого маневра и избегать обгонов, которые в условиях плохой видимости и мокрых дорог являются крайне опасными;
- не парковать автомобиль на обочине дороги, так как из-за сильных дождей могут упасть деревья, электрические опоры, поэтому парковать машины следует лишь в разрешенных и защищенных местах.
Если требуется неотложная помощь, нужно звонить по короткому номеру 112.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила накануне "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.
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