Молдову заливает дождем: полиция выступила с рекомендациями водителям

Во время сильных дождей возрастает риск разных происшествий на дорогах. Полиция решила напомнить водителям о главных мерах предосторожности.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. В Молдове неделя началась с сильных ливней с грозами, в связи с этим Национальный инспекторат общественного порядка выпустил ряд рекомендаций для водителей.

Из-за грозовых дождей в стране был объявлен "желтый код" метеоопасности.

Как отметили в инспекторате, есть ряд основных правил для вождения в дождливую погоду:

придерживаться осторожного стиля вождения, не предпринимать резких маневров;

адаптировать скорость движения по погодным условиям; © Sputnik / Yana Zaharova Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигается буря

тщательно продумывать выполнение каждого маневра и избегать обгонов, которые в условиях плохой видимости и мокрых дорог являются крайне опасными;

не парковать автомобиль на обочине дороги, так как из-за сильных дождей могут упасть деревья, электрические опоры, поэтому парковать машины следует лишь в разрешенных и защищенных местах.

Если требуется неотложная помощь, нужно звонить по короткому номеру 112.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила накануне "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.

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