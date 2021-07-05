12:16 05 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD18.04
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Ирина Влах, Глава Гагаузии, получила первую дозу вакцины против Covid-19

Ирина Влах получила первую дозу вакцины от COVID-19: какой препарат она выбрала

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (36)
34140
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/05/35367861.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210705/35367914/Irina-Vlakh-poluchila-pervuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19-kakoy-preparat-ona-vybrala.html

Руководитель Гагаузской автономии провакцинировалась и призвала всех граждан последовать ее примеру.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах получила первую дозу вакцины против COVID-19, об этом в понедельник сообщила пресс-служба руководителя автономии.

Ирина Влах, Глава Гагаузии, получила первую дозу вакцины против Covid-19
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Башкан Гагаузии Ирина Влах получила первую дозу вакцины против COVID-19

Сообщается, что башкану cделали вакцину Sinopharm китайского производства, препарат включен в список вакцин, одобренных Всемирной Организацией Здравоохранения.

"Мы должны вакцинироваться. Мы должны заботиться друг о друге, уважать друг друга и помогать друг другу", - отметила Ирина Влах.

Ирина Влах, Глава Гагаузии, получила первую дозу вакцины против Covid-19
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Башкан призвала население соблюдать нормы эпидбезопасности и прививаться от коронавируса

Руководитель АТО Гагаузия также призвала население соблюдать нормы эпидбезопасности и прививаться от коронавируса.

"Нужно как можно чаще мыть руки и соблюдать рекомендации врачей. Эпидемия показала нам, что независимо от того, сколько люди говорили о проблеме инфекции, только врачи знали, как лечить нас. Врачи показали нам много хороших примеров: примеры человечности, любви, терпения и мудрости. Только так, хорошими примерами мы можем преодолеть эпидемию", - заявила башкан.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Более 700 тысяч граждан Молдовы получили первую дозу прививки против COVID-19
Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (36)

По теме

Эпидемиолог: темп вакцинации в Гагаузии снизился из-за отсутствия "Спутника V"
Вакцинация или удаленка – как в вузах РФ будут обучаться иностранцы
Как вести себя после вакцинации от COVID-19 – рекомендации Роспотребнадзора
Фото: вакцинация на выезде: как проходил прививочный процесс в "Старом Орхее"
Теги:
башкан Гагаузии, Ирина Влах, Молдова, Гагаузия, коронавирус, вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола
Глаза - магнит. Ростовский кот покоряет соцсети необычным взглядом
Видео: ростовский кот с необычными глазами покоряет соцсети
Досрочные выборы в парламент Молдовы: где проголосовать за рубежом
Выборы в Молдове: полный список участков за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться