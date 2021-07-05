Ирина Влах получила первую дозу вакцины от COVID-19: какой препарат она выбрала

Руководитель Гагаузской автономии провакцинировалась и призвала всех граждан последовать ее примеру.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах получила первую дозу вакцины против COVID-19, об этом в понедельник сообщила пресс-служба руководителя автономии.

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница Башкан Гагаузии Ирина Влах получила первую дозу вакцины против COVID-19

Сообщается, что башкану cделали вакцину Sinopharm китайского производства, препарат включен в список вакцин, одобренных Всемирной Организацией Здравоохранения.

"Мы должны вакцинироваться. Мы должны заботиться друг о друге, уважать друг друга и помогать друг другу", - отметила Ирина Влах.

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница Башкан призвала население соблюдать нормы эпидбезопасности и прививаться от коронавируса

Руководитель АТО Гагаузия также призвала население соблюдать нормы эпидбезопасности и прививаться от коронавируса.

"Нужно как можно чаще мыть руки и соблюдать рекомендации врачей. Эпидемия показала нам, что независимо от того, сколько люди говорили о проблеме инфекции, только врачи знали, как лечить нас. Врачи показали нам много хороших примеров: примеры человечности, любви, терпения и мудрости. Только так, хорошими примерами мы можем преодолеть эпидемию", - заявила башкан.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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