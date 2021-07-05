Когда привитые "Спутником V" смогут получить вторую дозу вакцины

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Стало известно, когда граждане, вакцинированные на марафоне российским препаратом "Спутник V", смогут получить вторую дозу прививки. Об этом рассказали на еженедельном заседании муниципальных служб примэрии Кишинева в понедельник.

"Для тех четырех тысяч граждан, вакцинированных 26 июня (в ходе марафона, - прим. ред.) "Спутником V", будет обеспечено получение второй дозы. Ее можно будет сделать 17 июля также во Дворце республики", - рассказал замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.

Напомним, 26 июня, во Дворце республики в Кишиневе состоялся марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди.

Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены - 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, безвозмездно предоставленной Московским патриархатом молдавским священнослужителям.

Напомним, Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, где может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в более чем 60 странах.

Уточняем, что 19 июня в Республику Молдова из Российской Федерации прибыли 64 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 40 тысяч — для правого берега Днестра и 20 тысяч — для левого.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

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