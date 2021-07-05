Ливень нарушил транспортное сообщение в Кишиневе

Обильные осадки в понедельник утром привели к задержке нескольких троллейбусных маршрутов в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Десятки троллейбусов в Кишиневе были заблокированы из-за мощного ливня, накрывшего столицу в понедельник утром.

Как сообщили в городском Управлении электротранспорта, с 15-минутным опозданием следовали все городские и пригородные маршруты. Некоторым даже пришлось сменить график, в частности, троллейбусы маршрутов 13 и 21 следовали до улицы Мештерул Маноле, маршруты 1, 3, 4, D и 35 не ходили совсем, а недавно введенный 38 маршрут был перенаправлен с улицы Албишоара на проспект Штефана чел Маре.

К 9.30 Управления электротранспорта сообщило, что "движение троллейбусов в городе полностью восстановлено".

Обильные осадки затруднили передвижение по городу не только транспорта, но и пешеходов. Местами люди были вынуждены переходить улицы вброд, сняв обувь.

По информации Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Молдове сохранится нестабильный характер погоды. По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в республике ожидаются грозовые дожди, местами сильные (15-49 литров на квадратный метр), осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

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