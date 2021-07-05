Пандемия в Кишиневе: число новых случаев COVID-19 пошло на спад

В Кишиневе пандемия пошла на спад, а темпы вакцинации выше, чем на национальном уровне. В связи с этим в территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья могут пересмотреть ограничения в столице.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. В Кишиневе сохраняется "желтый код" COVID-опасности, количество новых случаев значительно снизилось, заявил в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.

По его словам, ожидается новое заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, где специалисты определят, какие ограничения и меры остаются в силе.

"На национальном уровне у нас зарегистрировано более 257 тысяч случаев заражений и 6200 смертей с начала пандемии. В Кишиневе - 106 тысяч случаев и 1907 летальных исходов. На дому лечатся только 50 зараженных, госпитализированы 32 человека", - заявил Гылкэ.

Он добавил, что столичные больницы продолжают принимать людей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, в основном это Триажный центр COVID-19 на территории МВЦ Moldexpo.

Говоря о вакцинации, Гылкэ отметил, что в Кишиневе хорошая динамика: порядка 25% привитых граждан, что выше показателей по всей республике.

"Специалисты рекомендуют в связи с новым штаммом "дельта" повысить темпы вакцинации, чтобы достигнуть показателя в 80% привитых", - уточнил Гылкэ.

По данным Гылкэ, Минздрав сообщает о поступлении новых партий прививок на этой неделе, поэтому вакцин должно хватить всем желающим.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7