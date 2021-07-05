Глава АТО Гагаузия встретилась с группой наблюдателей ОБСЕ

Прибывшие в страну наблюдатели ознакомятся с процедурой подготовки избирательного процесса в автономии и других регионах страны до дня голосования на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Руководитель (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах встретилась в понедельник с группой наблюдателей ОБСЕ, которые прибыли в Республику Молдова для наблюдения за процессом организации и проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба башкана, в делегацию наблюдателей ОБСЕ вошли представитель Польши Анждей Климчик и Даниэле Д'Эспозито из Швейцарии.

"Наблюдатели ОБСЕ ознакомятся с процедурой подготовки избирательного процесса в Автономии и других регионах страны до дня голосования и посетят избирательные участки во время проведения выборов", - также говорится в пресс-релизе.

Ирина Влах отметила заинтересованность властей автономии в открытом и прозрачном проведении выборов, а также проинформировала представителей ОБСЕ о мерах, предпринятых для того, чтобы в избирательной кампании все политические конкуренты пользовались равными правами и возможностями для общения с избирателями.

На внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Молдове 11 июля, в АТО Гагаузия будет открыто 67 избирательных участков. Жители автономии включены в списки 9 из 22 политических партий и блоков, которые будут участвовать в выборах.

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