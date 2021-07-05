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Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ

Глава АТО Гагаузия встретилась с группой наблюдателей ОБСЕ

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210705/35373198/Glava-ATO-Gagaguziya-vstretilas-s-gruppoy-nablyudateley-OBSE.html

Прибывшие в страну наблюдатели ознакомятся с процедурой подготовки избирательного процесса в автономии и других регионах страны до дня голосования на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Руководитель (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах встретилась в понедельник с группой наблюдателей ОБСЕ, которые прибыли в Республику Молдова для наблюдения за процессом организации и проведения досрочных парламентских выборов.

Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба башкана, в делегацию наблюдателей ОБСЕ вошли представитель Польши Анждей Климчик и Даниэле Д'Эспозито из Швейцарии.

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
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"Наблюдатели ОБСЕ ознакомятся с процедурой подготовки избирательного процесса в Автономии и других регионах страны до дня голосования и посетят избирательные участки во время проведения выборов", - также говорится в пресс-релизе.

Ирина Влах отметила заинтересованность властей автономии в открытом и прозрачном проведении выборов, а также проинформировала представителей ОБСЕ о мерах, предпринятых для того, чтобы в избирательной кампании все политические конкуренты пользовались равными правами и возможностями для общения с избирателями.

На внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Молдове 11 июля, в АТО Гагаузия будет открыто 67 избирательных участков. Жители автономии включены в списки 9 из 22 политических партий и блоков, которые будут участвовать в выборах.

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Теги:
ОБСЕ, Гагаузия, Ирина Влах, башкан Гагаузии, выборы

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