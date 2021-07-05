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Вена

Ион Чебан - в Австрии: о чем он договорился с мэром Вены

© Sputnik / Filipp Brem
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210705/35375703/ion-ceban-v-austria-o-chem-on-dogovorilsya-s-merom-viena.html

Примар Кишинева пригласил своего коллегу из Вены посетить Кишинев этой осенью, когда планируется организовать первый муниципальный экономический форум.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан находится с рабочим визитом в Вене, в понедельник он провел встречу с мэром австрийской столицы Михаэлем Людвигом. 

"У нас была хорошая дискуссия на разные темы. Обсудили ситуацию с пандемией, затронувшей весь мир, а также проекты, которые мы можем применить в Кишиневе в различных областях, таких, как инфраструктура, обустройство зеленых зон, управление отходами и городское развитие", - написал на своей странице в Facebook Чебан. 

По словам Чебана, он рассказал своему коллеге о стратегии развития Кишинева и о генеральном градостроительном плане, которые в настоящее время разрабатываются, а также об инвестиционной карте молдавской столицы.

"Уточнил, что мы будем признательны, если будем сотрудничать со специалистами из Вены", - добавил кишиневский градоначальник. 

Также он пригласил мэра Вены в Кишинев, так как осенью этого года планируется организовать первый муниципальный экономический форум: "мы хотим, чтобы у столицы были разные партнеры и потенциальные инвесторы".

Далее согласно повестке визита кишиневский примар проведет несколько встреч с представителями учреждений в Вене, чтобы перенять передовой опыт.

Также Чебан провел беседу с членом Национального Совета Австрии Харальдом Трохом, который также является членом комиссии по внешней политике. По результатам встречи Чебан получил заверения в поддержке совместных проектов, которые могут быть реализованы в Кишиневе.

Ожидается, что Трох в ближайшее время посетит молдавскую столицу. 

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Теги:
Ион Чебан, Кишинев, дебаты

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