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Потоп в столице: дороги залило водой

Фото, видео: улицы в Кишиневе затопило – что творится на дорогах столицы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210705/35378558/ulitsy-kishinev-zatopilo-dorogi-stolitsy.html

Вторая волна ливня превратила улицы Кишинева в реки: на многих участках дорог столицы движение транспорта затруднено.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Полиция Кишинева опубликовала список улиц и секторов города, которые сильнее всего затопило во время ливня. В полиции рекомендуют объезжать эти участки, поскольку на них движение затруднено. 

По данным кишиневской полиции, следует избегать улиц Варница, Каля Орхеюлуй, Тудор Владимиреску, Мештерул Маноле, Валя Кручий и Албишоара. 

"Офицеры патрульной полиции находятся на улицах города, чтобы распределить транспорт и помочь пешеходам и водителям", – говорится в сообщении полиции.

Ранее ведомство выпустило ряд рекомендаций для водителей во время дождя:

  • адаптировать скорость движения к погодным условиям;
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    © Sputnik / Yana Zaharova
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  • тщательно продумывать выполнение каждого маневра и избегать обгонов, которые в условиях плохой видимости и мокрых дорог являются крайне опасными;
  • не парковать автомобиль на обочине дороги, так как из-за сильных дождей могут упасть деревья, электрические опоры, поэтому оставлять машины следует лишь в разрешенных и защищенных местах.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила накануне "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.

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Теги:
ливень, Кишинев, потоп

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