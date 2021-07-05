Фото, видео: улицы в Кишиневе затопило – что творится на дорогах столицы

Вторая волна ливня превратила улицы Кишинева в реки: на многих участках дорог столицы движение транспорта затруднено.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Полиция Кишинева опубликовала список улиц и секторов города, которые сильнее всего затопило во время ливня. В полиции рекомендуют объезжать эти участки, поскольку на них движение затруднено.

По данным кишиневской полиции, следует избегать улиц Варница, Каля Орхеюлуй, Тудор Владимиреску, Мештерул Маноле, Валя Кручий и Албишоара.

"Офицеры патрульной полиции находятся на улицах города, чтобы распределить транспорт и помочь пешеходам и водителям", – говорится в сообщении полиции.

Ранее ведомство выпустило ряд рекомендаций для водителей во время дождя:

адаптировать скорость движения к погодным условиям; © Sputnik / Yana Zaharova Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигается буря

тщательно продумывать выполнение каждого маневра и избегать обгонов, которые в условиях плохой видимости и мокрых дорог являются крайне опасными;

не парковать автомобиль на обочине дороги, так как из-за сильных дождей могут упасть деревья, электрические опоры, поэтому оставлять машины следует лишь в разрешенных и защищенных местах.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила накануне "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 5-6 июля.

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