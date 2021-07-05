Мэр Кишинева: мы восстановим столицу после ливней

Мощные дожди, которые обрушились на Кишинев, затопили многие улицы города и спровоцировали проблемы с движением транспорта.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал ситуацию в столице, которая образовалась после того, как прошли сильные ливни с грозами.

"Под водой был весь город, а не только одна конкретная улица. Затоплены и парки. Все специализированные службы продолжают работать над восстановлением столицы", — написал градоначальник в социальных сетях.

Мэр подчеркнул, что разгул стихии непредсказуем, и с такими проблемами приходится справляться не только Кишиневу, но и другим городам во всем мире.

"Все специализированные службы продолжают работать над восстановлением столицы", — заверил кишиневский градоначальник.

Ион Чебан находится за рубежом — он посетил с официальным визитом столицу Австрии, где провел ряд встреч с официальными лицами Венского муниципалитета.

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