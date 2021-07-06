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Самолет. Архивное фото

Вылет самолета откладывается или отменен: как поступить

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210706/35379187/vylet-samoleta-opazdyvaet-ili-otmenen-kak-postupit.html

Сезон отпусков начался, и все больше людей стремятся улетать за границу на отдых, именно поэтому важно знать, как можно защитить свои права в споре с авиакомпаниями.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Каковы права клиентов авиакомпаний и как мы можно получить компенсацию в случае отмены или значительной задержки рейса? Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал инспектор Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николай Олэрашу.

"Если рейс задержан более чем на три часа, вы имеете право на возмещение стоимости билета. Но, если вы принимаете решение о возмещении, авиакомпания освобождается от обязанности обеспечить вашу поездку или предложить вам другую помощь", – заявил специалист.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
СМИ: ЧП с самолетом авиакомпании Air Moldova – получены повреждения при посадке

По словам Оларашу, если рейс был аннулирован, граждане имеют право получить информацию об отмене и об альтернативных транспортных возможностях, а также при помощи авиаперевозчика перенаправить рейс на альтернативный вариант.

В то же время, если пассажира не допустили к посадке, рейс отменен или человек достигает конечного пункта назначения с задержкой более чем в три часа, можно получить компенсацию от 250 до 600 евро, в зависимости от расстояния.

"Однако в случаях, когда рейс был отменен по исключительным причинам, например, из-за неблагоприятных погодных условий либо вы были проинформированы, что рейс отменен, за 2 недели до вылета, и вам предложили альтернативный рейс по тому же направлению, то вы не можете требовать компенсацию", – уточнил Олэрашу.

Он пояснил, что авиакомпания обязана предложить бесплатно: питание и безалкогольные напитки на время ожидания рейса, размещение в отеле, транспорт от места проживания до аэропорта. В то же время у пассажира есть право на два бесплатных телефонных звонка и на отправку бесплатных сообщений по телефону или электронной почте.

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Теги:
отмена рейса, вылет

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