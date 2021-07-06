Пока все спали: последствия ливней, пропавший Ан-26 и гибель Большого Джейка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Весь понедельник сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдовы проводили работы по откачке дождевой воды, затопившей целый ряд домохозяйств.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, помощь спасателей, использовавших мотопомпы, понадобилась в Бессарабском, Яловенском, Штефан-Водском, Новоаненском, Страшенском и Каушанском районах, а также в столице.

Кроме откачки воды, спасатели также проводили резку деревьев, поваленных сильным ветром. Сотрудники ГИЧС были задействованы и на земляных работах, они рыли каналы, чтобы не допустить подтоплений в населенных пунктах.

Особенно "досталось" городу Каушаны, где помощь спасателей потребовалась сразу на нескольких улицах, а также селам Копанка и Раскаецы Штефан-водского района, Русештий-Ной Яловенского района и города Новые Анены.

Ливни привели к подтоплениям и в Кишиневе: откачка воды потребовалась в домах пригорода Дурлешты и Кодру. В целом спасатели были задействованы в 33 сложных ситуациях, связанных с прошедшими в понедельник по республике мощными ливнями.

Камчатка: самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту воздушного судна находятся 28 человек.

"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа", — сказали в МЧС.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На поиски выдвинулись сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.

В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта Елизово, а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.

Прощай, Большой Джейк

Мерин Большой Джейк, считавшийся самой большой лошадью в мире, умер в США - ему было 20 лет. Как пишут "Известия", Большой Джейк стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса в 2010 году из-за большого роста — в холке он составлял 210 сантиметров.

#TBT! Check out Big Jake, our amazing record holder for tallest horse living https://t.co/5UJPOt0ZoK #horse pic.twitter.com/6OtMX8Z3YY — Guinness World Records (@GWR) November 11, 2016

​Бельгийские тяжеловозы, к которым и принадлежал Большой Джейк, отличаются крупным и мускулистым телосложением, но настолько высокими они не вырастают.

Хозяева коня теперь хотят увековечить его память, оставив стойло пустым и выставив снаружи табличку с его фотографией и именем.

"Джейк был суперзвездой, и я говорю это не только потому, что он был нашим. Он был поистине великолепным животным. Он был чрезвычайно талантлив", — цитируют "Известия" владельца фермы Смоки-Холлоу Джерри Гилберт.

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