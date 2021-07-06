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Кража, иллюстративное фото

Украсть за 15 секунд: воры орудуют в столице среди бела дня

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
События Кишинева (269)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210706/35384964/ukrast-za-15-sekund-vory-oruduyut-v-stolice-sredi-bela-dnya.html

Зайдя в кебабную в поисках того, что плохо лежит, преступник обнаружил мобильный телефон, который оставили без присмотра всего на минуту.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневе задержан 34-летний мужчина по подозрению в совершении кражи.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, который бродил вокруг торговых точек на улице Болгарской, зашел в служебное помещение кебабной, где в этот момент не было людей, и, воспользовавшись моментом, украл со стола мобильный телефон Samsung A5.

Нанесенный ущерб был оценен в 4 тысячи леев. Похитителя не смутило, что в зале работала система видеонаблюдения.

По горячим следам подозреваемый в краже был задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.

Полиция установила, что задержанный ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления и незаконный оборот наркотиков, а в ноябре 2020 года освободился из мест лишения свободы.

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Тема:
События Кишинева (269)

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Теги:
кишинев, преступление, кража

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