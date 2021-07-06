Дело об асфальте у дома мэра: в селе Данку отменили местный референдум

Вопросы на местах власти решают с таким же накалом, с каким сражаются конкуренты на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В селе Данку Хынчештского района отменен местный референдум об отзыве примара, назначенный на 11 июля.

Об этом заявила Центральная избирательная комиссия.

Причиной отмены референдума стало решение Апелляционного суда Кишинева, который своим вердиктом остановил процедуру организации местного плебисцита.

Ранее группа жителей села инициировала референдум об отзыве примара после скандала: сельчане заявили, что примар Владимир Претуляк во время ремонта дороги договорился с подрядчиком о подведении асфальта к его дому, хотя местный совет не принимал такого решения. В результате, утверждает группа местных жителей, строительство других, более важных участков дороги было остановлено, включая подъездную дорогу к кладбищу.

Претуляк, в свою очередь, обжаловал решение о назначении референдума в Апелляционной палате.

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