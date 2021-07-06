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Ремонт дорог

Дело об асфальте у дома мэра: в селе Данку отменили местный референдум

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210706/35385804/delo-ob-asfalte-u-doma-mera-v-sele-danku-otmenili-mestnyj-referendum.html

Вопросы на местах власти решают с таким же накалом, с каким сражаются конкуренты на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В селе Данку Хынчештского района отменен местный референдум об отзыве примара, назначенный на 11 июля.

Об этом заявила Центральная избирательная комиссия.

Кишиневские ямы на дорогах
© Sputnik / Mihai Caraus
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Причиной отмены референдума стало решение Апелляционного суда Кишинева, который своим вердиктом остановил процедуру организации местного плебисцита.

Ранее группа жителей села инициировала референдум об отзыве примара после скандала: сельчане заявили, что примар Владимир Претуляк во время ремонта дороги договорился с подрядчиком о подведении асфальта к его дому, хотя местный совет не принимал такого решения. В результате, утверждает группа местных жителей, строительство других, более важных участков дороги было остановлено, включая подъездную дорогу к кладбищу.

Претуляк, в свою очередь, обжаловал решение о назначении референдума в Апелляционной палате.

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Теги:
референдум, дороги, местная власть

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