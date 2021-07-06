КОМРАТ, 6 июл - Sputnik, Максим Топал. Из-за проливных дождей в селе Етулия Вулканештского района Гагаузии частично подтопленными оказались три домовладения и на грани затопления находятся еще более 30 домов. Об этом Sputnik Молдова рассказал примар Сергей Куйджуклу.

© Sputnik / Maxim Topal Десятки домов в гагаузском селе оказались на грани подтопления

По его словам, один из притоков реки Кагул, протекающий вдоль жилых домов в Етулии, вышел из берегов и уже затопил огороды трех домовладений.

"Дожди - сильные, воды – много. Русло реки у нас заиленное, и вода уходит слабо. Вот и вышла речка из берегов, затопив огороды близлежащих домов. Мы укрепили ее берега с обеих сторон, насыпали землей и песком, но уровень воды опять поднялся, и эту насыпь смыло. Мы снова насыпали, но не знаю, как долго выдержит эта насыпь. Нужны кардинальные меры", - сказал примар.

Сергей Куйджуклу подчеркнул, что если дожди не прекратятся, то в зоне риска затопления окажутся около 30 жилых домов.

© Sputnik / Maxim Topal Десятки домов в гагаузском селе оказались на грани подтопления

"Буквально в это воскресенье опять укрепляли берега, но дождей много, вода практически не уходит, есть риски прорыва. Проблема решится, если очистить русло реки от ила. Протяженность протока больше пяти километров. В бюджете села таких денег нет, будем искать средства в национальных фондах", - добавил Сергей Куйджуклу.

Очистка одного только километра реки от ила обходится более чем в миллион леев. Чтобы реализовать этот проект, потребуется порядка шести миллионов леев.

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