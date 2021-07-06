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Группа граждан Молдовы и Франции обчистили французскую казну на миллионы

© AP Photo / Francois Mori
Общество
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Sputnik Молдова
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За два года по поддельным документам из бюджета Франции была украдена огромная сумма. В рамках дела проведены десятки обысков.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции и прокуратура вместе с французскими следственными органами и Европолом раскрыли преступную схему, по которой из французских государственных средств было присвоено более двух миллионов евро.

Преступная группа состояла из граждан Молдовы и Франции. Удалось установить, что в течение 2018-2020 годов она привлекла более 1000 граждан Молдовы для подачи заявления на получение помощи в рамках одной из бюджетных программ во Франции.

Вооруженное преступление
© Pixabay / LeoFra
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Члены группировки возили людей на маршрутке из Бричан в Париж, где по поддельным документам оформляли заявления и получали за свои услуги от 700 до 1350 евро. Большую часть суммы забирали как свою долю организаторы — от 5000 до 7000 евро за каждый представленный фальшивый файл. 

После серии обысков в Молдове и во Франции были задержаны девять человек (8 граждан Молдовы, из которых четыре женщины, и один француз).

Расследуемое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

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Теги:
Мошенничество, Молдова, Франция

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