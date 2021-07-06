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Посол РФ в Молдове поздравил руководителя Sputnik Молдова с днем рождения

Посол России поздравил руководителя Sputnik Молдова с днем рождения

© Sputnik
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/06/35390073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210706/35389714/posol-rossii-pozdravil-rukovoditelya-sputnik-moldova-s-dnem-rozhdeniya.html

Sputnik Молдова отличается объективностью, оперативностью и актуальностью публикуемой информации, отметил Олег Васнецов.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил руководителя международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марину Перекрестову с днем рождения.

"Возглавляемое вами агентство Sputnik Молдова — один из ведущих информационных ресурсов страны, на который регулярно ссылаются иные, не менее авторитетные молдавские новостные агентства, что свидетельствует о высоком уважении со стороны коллег по перу", — говорится в поздравительном обращении главы российской дипмиссии.

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Олег Васнецов отметил, что Sputnik Молдова отличается объективностью, оперативностью и актуальностью публикуемой информации.

"Убежден, что благодаря Вашему высочайшему профессионализму, богатому журналистскому опыту, работоспособности и оригинальному творческому подходу к делу агентство и впредь будет оставаться на вершине информационного Олимпа", — поздравил руководителя Sputnik Молдова глава российской дипмиссии, пожелав Марине Перекрестовой успехов, здоровья и реализации творческих планов.

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