Посол России поздравил руководителя Sputnik Молдова с днем рождения

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил руководителя международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марину Перекрестову с днем рождения.

"Возглавляемое вами агентство Sputnik Молдова — один из ведущих информационных ресурсов страны, на который регулярно ссылаются иные, не менее авторитетные молдавские новостные агентства, что свидетельствует о высоком уважении со стороны коллег по перу", — говорится в поздравительном обращении главы российской дипмиссии.

Олег Васнецов отметил, что Sputnik Молдова отличается объективностью, оперативностью и актуальностью публикуемой информации.

"Убежден, что благодаря Вашему высочайшему профессионализму, богатому журналистскому опыту, работоспособности и оригинальному творческому подходу к делу агентство и впредь будет оставаться на вершине информационного Олимпа", — поздравил руководителя Sputnik Молдова глава российской дипмиссии, пожелав Марине Перекрестовой успехов, здоровья и реализации творческих планов.

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