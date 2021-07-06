Фото: в Молдову прибыли десять спецмашин для спасателей

Всего по проекту SMURD-2 в нашу страну будет доставлено 14 специальных автомобилей для молдавских спасателей.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Первые 10 специальных автомобилей, закупленных в рамках проекта SMURD-2, прибыли в Республику Молдова. Спецтехника доставлена ​​в штаб Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и составляет материально-техническую базу для оперативных действий экипажей SMURD, сообщили в пресс-службе ведомства.

Восемь спецавтомобилей предназначены для быстрого реагирования при пожарах или авариях, эвакуации и перевозке пострадавших. У них есть противопожарное и спасательное оборудование, а также медицинский отсек и все необходимое для оказания первой помощи.

"Микроавтобусы 4X4 имеют мощность более 190 лошадиных сил, обладают высокой проходимостью и предназначены для спасательных операций", – заявили в ГИЧС.

В то же время в распоряжение спасателей поступили и две машины скорой помощи, оснащенные оборудованием интенсивной терапии, что повысит качество действий SMURD.

"Всего по проекту SMURD-2 в нашу страну будет доставлено 14 специальных автомобилей, оснащенных высокопроизводительным медицинским оборудованием для оказания квалифицированной первой помощи и доставки пациентов в больницу, а также для выполнения работ по спасению", – сообщили в пресс-службе ГИЧС.

Проект SMURD-2 с бюджетом более 10 миллионов евро финансируется Европейским союзом и предусматривает реконструкцию двух операционных точек SMURD в Унгенах и Кантемире, а также строительство четырех посадочных платформ для вертолетов SMURD возле четырех больниц в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Срок реализации проекта – конец 2022 года.

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