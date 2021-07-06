COVID-19 в Молдове: ожидать ли роста количества инфицирований

Количество случаев заражения коронавирусом в стране незначительно снизилось. В то же время уровень вакцинации населения против коронавируса остается невысоким.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В Молдове чуть более 13% населения привиты первой дозой вакцины против нового коронавируса. В эту статистику не включены люди, которые вакцинировались за пределами страны, количество которых составляют около 2-3% населения. На данный момент в в пунктах вакцинации доступны почти 300 тысяч доз вакцины, из более миллиона, полученных нашей страной.

Об этом рассказал государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля. По его словам, самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в Кишиневе, а самый низкий – в южных районах страны: Комратском, Тараклийском и Леовском.

"На территории страны работают 535 прививочных пунктов. Люди, которые испытывают проблемы с доступом к вакцинации, могут позвонить на зеленую линию Национального агентства по общественному здоровью. Почти ежедневно мы проводим в районах учебные семинары по информированию населения о вакцинации против COVID-19. Постоянно ведутся индивидуальные беседы с руководством тех населенных пунктов, где ход вакцинации ниже. Мы стремимся узнать, как мы можем помочь людям в этих населенных пунктах и вмешаться", – заявил Чернеля.

Госсекретарь добавил, что за последние семь дней в Республике Молдова ситуация по новым случаям коронавируса была относительно стабильной. Зарегистрировано 19 случаев импорта, из которых 12 – из России и 7 – из стран ЕС. В то же время чиновник подчеркнул, что индекс контагиозности коронавируса в Молдове за последние 14 дней, несмотря на незначительное снижение случаев заражения составляет 1,04 пункта.

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