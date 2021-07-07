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Дождь

Полиция сообщила автомобилистам, где можно забрать смытые дождем номера

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210707/35391117/policiya-soobshila-avtomobilistam-gde-mozhno-zabrat-smytye-dozhdem-nomera.html

После каждого сильного дождя десятки автомобилей по всей Молдове остаются без номеров — слабые крепления не выдерживают напора воды.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Автомобилисты, которые лишились номерных знаков в результате сильных ливней, прошедших в начале недели, могут забрать те из них, что были обнаружены патрульными полицейскими.

Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Найденные полицейскими номера можно забрать в штаб-квартире управления патрулирования сектора Центр Кишинева по адресу улица Октавиана Гоги, 18.

Инспекторат призывает водителей, которые обнаружили смытые водой номера сдавать их ближайшему сотруднику полиции.

Участие в возвращении номерных знаков автовладельцам принимают и пользователи социальных сетей, которые делятся информацией о найденных номерах в Facebook.

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Теги:
автомобильные номера, ливни, полиция

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