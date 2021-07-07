Операция "Каскад": обнаружен поддельный алкоголь на тысячи леев

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой обнаружили и конфисковали контрафактное спиртное.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" Национального инспектората по расследованиям провели спецоперацию "Каскад" на территории муниципия Бельцы и в Глодянском районе, направленную на выявление контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативных действий полиция выявила и изъяла контрафактное сырье и алкогольные напитки - подделки под известные молдавские бренды (Divin Călărași и Divin Bardar) объемом 112 литров на сумму примерно 8000 леев.

Также в ходе операции были выявлены случаи розничной продажи алкоголя в продуктовых магазинах и других торговых точках после 22.00.

Согласно молдавскому законодательству, физическим лицам, продающим алкоголь после 22.00, грозит штраф в размере до 4500 леев, а юридическим - до 15 000 леев и приостановка лицензии на ведение деятельности на срок от полугода до года.

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