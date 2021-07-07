Молдова и Греция готовят соглашение о взаимной соцзащите трудовых мигрантов

Новое соглашение Молдовы и Греции поможет обеспечить социальным страхованием трудовых мигрантов. В документе предусмотрены пенсии, пособия по инвалидности и другие выплаты.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Проходит третий раунд переговоров Молдовы и Греции по проекту двустороннего соглашения в области социальной безопасности. В переговорах участвуют представители Национальной кассы социального страхования (НКСС), об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в НКСС, в обсуждениях, которые проходят с 6 по 8 июля, принимает участие директор Елена Цыбырнэ и заместитель Управления международных отношений Татьяна Попеску.

Соглашение предусматривает обеспечение рядом гарантий социальной безопасности граждан, которые работают сейчас, трудились, проживают или проживали на территории Молдовы или Греции.

"Документ должен обеспечить условия определения и выдачи пенсии по возрасту, по инвалидности в связи с заболеванием, пособия по случаю потери кормильца и выплаты по инвалидности, а также пособия в связи с несчастными случаями на работе и профессиональными заболеваниями", - говорится в сообщении НКСС.

Как отметили в НКСС, начиная с 2017 года заключение двустороннего молдавско-греческого соглашения является ключевой целью и станет важным достижением для поддержки граждан Молдовы.

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