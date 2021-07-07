Застрахованные граждане и ветераны Молдовы получат путевки в санатории

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Согласно закону о бюджете государственного социального страхования на 2021 год, на восстановление здоровья путем бальнеосанаторного лечения застрахованных лиц выделено 30 миллионов леев из бюджета государственного соцстрахования и 57,4 миллиона леев - на восстановление здоровья граждан, подпадающих под закон о ветеранах.
Для организации бальнеосанаторного лечения в 2021 году Национальная касса социального страхования (НКСС) заключила договоры на приобретение билетов в различных специализированных учреждениях:
- Базовый профилактический санаторий Constructorul в Кишиневе.
- Санаторий Struguraș в селе Кочиерь Дубоссарского района.© Sputnik / Евгения Новоженина
- Санаторий Bucuria-Sind в Вадул-луй-Водэ.
- Санаторий Nufărul Alb в Кагуле.
- Базовый санаторий Codru в коммуне Хыржаука Кэлэрашского района.
- Санаторий "Оризонт" в Сергеевке.
- Санаторий "Днестр" в Каменке.
Кроме того, в список входит учреждение, подчиненное лечебно-санаторно-оздоровительному объединению Государственной канцелярии Medisan, - санаторий "Молдова" в Трускавце.
Из общего количества купленных в этом году билетов 86% (11 146) приходятся на санатории, расположенные на территории Молдовы.
Для трудоустроенных в текущем году приобретен 5241 билет на сумму 29,8 миллиона леев. Из них 2412 билетов были отправлены для распространения Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы, а 2829 - для распространения среди бенефициаров через территориальные кассы социального страхования.
С целью оздоровления ветеранов приобретено 7699 билетов на сумму 54,6 миллиона леев, которые были отправлены для распределения получателям в территориальные кассы соцстрахования.
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