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Арест

Дорин Дамир и один сотрудник МВД получили по 30 дней ареста

© CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210707/35401377/dorin-damir-pomeschen-pod-predvaritelnyy-arest-na-30-dney.html

Действия трех сотрудников МВД, включая Дорина Дамира, изучают по пяти составным частям преступлений. В их домах, офисах и авто ранее прошли обыски.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Председатель ассоциации FEA помещен под предварительный арест на 30 дней. Такую же меру пресечения получил бывший начальник Управления спецопераций МВД. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе проходят обыски: задержаны три человека

В ведомстве подтвердили удовлетворение запросов прокуроров о применении предварительного ареста на 30 дней к двум фигурантам дела о незаконных действиях сотрудников Управления №5 Национального инспектората расследований Генинспектората при МВД. 

В прокуратуре отметили, что действия этих госслужащих изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

Как уточнили в прокуратуре, Дорин Дамир считается главным получателем выгоды от незаконных действий сотрудников МВД.

Ранее Генпрокуратура сообщала об обысках в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела. В результате уголовного расследования были задержаны три человека: начальник Инспекции полиции муниципия Бельцы и бывший начальник Управления спецопераций №5, а также инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA. 

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Теги:
предварительный арест, прокуратура

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