В МВД осудили нападение на сотрудника полиции со стороны активиста AUR

Руководство МВД намерено расследовать нападение активиста AUR на полицейского на одном из митингов. В министерстве заверили, что любое насилие будет наказываться по закону.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Нападения на сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) непозволительны, более того, нарушители будут оштрафованы. Об этом сказано в официальном заявлении министерства, а также свое мнение высказал глава МВД Павел Войку.

Заявление было сделано после появления в Сети видео, на котором один из активистов AUR во время акции на площади Великого Национального собрания 4 июля 2021 года напал на полицейского.

По мнению Войку, во время избирательной кампании и не только один из самых простых способов попасть в центр внимания прессы - это громко кричать о плохом обращении со стороны полиции. Войку считает, что за эту избирательную кампанию все уже "стали свидетелями множества попыток вынуть из рукава сенсацию".

"Как мужчина хочу сказать этому злоумышленнику, что он трус по сравнению с каждым из сотрудников МВД, которым приходится ежедневно 24 часа в сутки сталкиваться с серьезными проблемами, чтобы бороться с природными стихиями или поддерживать общественный порядок! Как глава МВД хочу заверить, что каждый из тех, кто позволит себе применить насилие в отношении любого члена общества, будет привлечен к ответственности", - подчеркнул Войку.

В МВД напомнили, что любое насилие непозволительно и наказуемо, однако подлое нападение одного из активистов AUR на сотрудника на службе — это умышленное действие, попадающее под статью 349 Уголовного кодекса (угроза или насилие, совершенные в отношении ответственного лица, выполняющего свой общественный долг).

"Вопреки настойчивым намерениям министерства не вмешиваться в политику на протяжении всей избирательной кампании, мы подверглись необоснованным нападкам со стороны конкурентов на выборах, в последние дни был достигнут апогей – физическое нападение на сотрудника полиции", - добавили в МВД.

В министерстве призвали политические партии на последних ста метрах избирательной кампании воздерживаться от провокаций, направленных на дестабилизацию общественного порядка, и своим собственным примером способствовать беспрепятственному проведению выборов.

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